Gerhard Wolf ist tot: Der Möglichmacher Stand: 08.02.2023 07:33 Uhr Der Autor und Lektor Gerhard Wolf ist tot. Er starb im Alter von 94 Jahren in Berlin, das teilte der Aufbau Verlag mit. Für viele Größen der deutschsprachigen Literatur - unter anderem seine Frau Christa - war er Wegbegleiter und Förderer.

"Ich kann nur über mich schreiben, indem ich über andere schreibe", sagte Gerhard Wolf einst. Wolf wusste die Menschen, um die es ihm geht, ins Rampenlicht zu rücken, ohne sich je selbst in den Vordergrund zu schieben. Er war Wegbegleiter und Förderer für zahlreiche Lyriker und Schriftsteller, darunter Irmtraud Morgner, Carola Stern, Günter Grass und natürlich seine Frau Christa Wolf. Aus seinem Leben voller Begegnungen und Freundschaften entstand 2020 der Band "Herzenssache" mit 27 Porträts von Literatur- und Malerfreunden.

Weitere Informationen Gerhard Wolf: "Herzenssache" Gerhard Wolfs Buch "Herzenssache" ist ein "Memorial" über "unvergessliche Begegnungen": Texte aus den letzten 30 Jahren. mehr

Gründer der Edition "Außer der Reihe"

Wolf sei ein "leidenschaftlicher Anreger und Förderer mehrerer Schriftsteller- und Künstlergenerationen" gewesen, heißt es in einer Würdigung des Verlags. Neben Büchern wie "Beschreibung eines Zimmers" oder "Der arme Hölderlin" verfasste er umfangreiche Essays zu Literatur und Kunst. Beim Aufbau Verlag führte er in den 80er-Jahren die Edition "Außer der Reihe" ein. Für Autoren, die bis dahin in der DDR nicht gedruckt wurden. Darunter Bert Papenfuß und der spätere Büchner-Preisträger Reinhard Jirgl. "Eine neue Generation von Autoren, die eine ganz andere Sprache beginnen wollten und sich entfernten vom üblichen Sozialistischen Realismus", sagte Wolf.

Ehe mit Christa Wolf: 60 Jahre ein Schriftstellerpaar

Seine Frau Christa Wolf lernte er 1950 beim Germanistikstudium kennen. Bis zum Tod von Christa Wolf im Jahr 2011 waren sie 60 Jahre lang ein Schriftstellerpaar der Gegenwart. Nach der Geburt der ersten Tochter 1952, hängte er sein Studium an den Nagel und blieb erstmal zuhause. "Sonst wäre es sicher nicht gegangen und sonst wäre ich wahrscheinlich sehr früh, sehr aggressiv geworden", beschrieb es Christa Wolf einmal. Etwas mehr als elf Jahre nach ihrem Tod ist nun auch Gerhard Wolf gestorben.

Mit Informationen von Katrin Matern.

Weitere Informationen Was bleibt? Zum zehnten Todestag von Christa Wolf Christa Wolf war eine der herausragenden Stimmen der DDR-Literatur. Ein Gespräch mit ihrem Ehemann Gerhard Wolf. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 08.02.2023 | 07:10 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sachbücher Romane