Dietrich zu Klampen begründet seine Absage bei der Leipziger Buchmesse Stand: 11.02.2022 11:42 Uhr Auch der Verleger aus Springe hat seine Anmeldung für die Leipziger Buchmesse zurückgezogen. Im Gespräch mit NDR Kultur erklärt er, warum. Beitrag anhören 6 Min

von Jan Wiedemann

Gehören Sie auch zu denen, die in den vergangenen Tagen bei Herrn Zille (Anm. d. Red.: Direktor der Leipziger Buchmesse) angerufen haben und schlechte Nachrichten für ihn hatten?

Ja, genau so ist es. Ich habe vorher vollkommen anders gedacht, und zwar noch vor zehn Tagen. Da war mein Gedanke der: Die sächsische Landesregierung hat alles möglich gemacht, damit eine Messe überhaupt stattfinden kann. Das veröffentlicht sie Anfang Februar in ihrer neuen Verordnung. Und indem ich mir das angucke, kommt auf einmal der Gedanke auf: Das ist einigermaßen waghalsig. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis werden immer mehr Leute krank. Das ist nicht ohne Risiko. Ich übernachte bei einem Autor. Soll ich dem Corona einschleppen? Das waren Fragen, die mich bewegt haben.

Und vorher habe ich immer noch gedacht: Durch die vorzügliche Unterstützung - noch von dem Grütters-Ministerium - ist es uns möglich geworden, auch noch kurzfristig abzusagen und unsere Standgebühren wiederzubekommen. Da habe ich als Kleinverlag immer gedacht: Das ist ja gar kein Problem. Zwei Tage vor der Buchmesse kann ich immer noch absagen, wenn es mir zu riskant erscheint - bis mir auffiel, was für eine egoistische Position das ist.

Denn die armen Menschen in der Leipziger Buchmesse können ja dann überhaupt nicht mehr planen, wenn alle nach und nach oder kurz vorher absagen. Und darum habe auch ich mich entschieden, schweren Herzens, bei Herrn Zille zu sagen: Nein, ich traue mich nicht zu kommen. Es trifft also nicht nur die großen Verlage, sondern es trifft die mittleren und die kleinen, wiewohl es sehr viele gibt, die gesagt haben, wir würden dieses Risiko nehmen.

Viele Zeitungen – zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung - sehen die Schuld da eindeutig bei drei Großkonzernen und - so wie es in der SZ heißt - den Betriebswirtschaftlern in diesen Häusern. Was sagen Sie denn dazu?

Ja, das ist in dieser Zeit modern und einfach: Suchen wir nach Schuldigen, finden wir sie. Und wenn das Großkonzerne sind, dann möglicherweise erst recht. Wenn sie wüssten, wie viele Buchenthusiasten und Messejunkies bei den Großverlagen arbeiten, dann würden sie das nicht mehr glauben. Die haben sich das nicht leicht gemacht. Die haben natürlich Vorlaufzeiten, die anders sind als bei einem Kleinverlag. Ich schnappe mir mein Automobil, packe meine Präsentationsmöbel und die Bücher dar ein, fahre dahin, baue das auf, und fertig ist der Lack. Das ist bei Großverlagen leider anders. Die müssen den Messestand bauen lassen, die müssen ihre Leute zusammenkriegen.

Das ist eine, wie ich finde, große Ungerechtigkeit jetzt mit dem Finger auf die Großverlage zu zeigen. Klar, für die Leipziger Buchmesse ist es nicht einfach. Die Großverlage unterscheiden sich ja von den kleinen Verlagen durch ihre Größe - also auch beim Messestand. Und wenn diese ganzen Flächen wegbrechen, wenn die ganzen Superstars nicht auf die Messe kommen, ist das natürlich für die ein ökonomisches Problem. Aber die hätten alles möglich gemacht, wenn nicht die Absagen über die ganze Breite der Verlagslandschaft gekommen wären.

Es wird ja aktuell auch diskutiert, ob wir diese riesigen Messen überhaupt noch brauchen oder ob das Konzept womöglich nicht irgendwann überholt ist. Wie sehen Sie das?

Ich bin ganz anderer Meinung. Ich glaube, gerade in diesen digitalen Zeiten ist die persönliche Begegnung sehr schwer zu ersetzen. Und wenn ich Direktor der Leipziger Buchmesse wäre, würde ich alles so lassen, wie es ist: Ein riesiges Fest der Begegnung. Ein riesiges Lesefest. Wir als Verlage treffen dort Autoren, die Leserinnen und Leser, sämtliche Multiplikatoren. Für uns ist die persönliche Begegnung mit diesen Menschen durch Digitales gar nicht zu ersetzen.

Ich habe mich für 2023 schon angemeldet

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 10.02.2022 | 08:15 Uhr