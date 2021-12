Der rätselhafte B. Traven - Wer war er wirklich? Stand: 22.12.2021 15:22 Uhr B. Traven war einer der erfolgreichsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Die Gesamtauflage seiner Bücher beläuft sich auf etwa 30 Millionen Exemplare. Ein Gespräch mit seinem Biografen Jan-Christoph Hauschild. Beitrag anhören 5 Min

Herr Hauschild, mit B. Traven sind viele Fragezeichen verbunden: Ein Mann, der in seinem Leben immer auf der Suche war, oft unter anderem Namen, unter anderer Identität. Was hat ihn angetrieben?

Jan-Christoph Hauschild: Psychologisch müsste man vielleicht sagen: Es ging darum, vieles nachzuholen, was ihm in seiner Jugend durch die familiären, sozialen Umstände verwehrt geblieben ist. Im Grunde könnte man sagen, es war eine unglaubliche Kompensationsleistung, die der Mann im Laufe seines langen Lebens hingelegt hat.

Was wollte er kompensieren oder was wollte er verschleiern?

Hauschild: Er war einer der besten Schüler auf seiner Volks- und vielleicht auch Mittelschule in Schwiebus und hätte ein Stipendium für eine weiterführende Schule bekommen. Aber die Eltern sahen sich nicht in der Lage, die Schulkosten für diese weiterführende Schule zu tragen, und deswegen steckten sie ihn in eine Maschinenschlosser-Lehre. Das war der Wurm, an dem er sein ganzes Leben lang genagt hat, dass ihm diese höhere Bildung versagt geblieben ist. Er hat es dann versucht nachzuholen, auf allen möglichen Wegen.

In Ihrem Buch über B. Traven versuchen sie, die vielen Seiten seiner Identität zu beleuchten. Einerseits war Traven in seinen Texten auf der Seite der Benachteiligten, der Schwachen. Auf der anderen Seite war er nicht frei von antisemitischen und rassistischen Vorurteilen. Wie geht das zusammen?

Hauschild: Er ist ein Kind seiner Zeit, und es zieht sich ja bis heute, dass man eigentlich immer nur die eigene Unterlegenheit, die eigene Diskriminierung im Blick hat und nicht den Blick über den Tellerrand hinweg wagt, wo andere Diskriminierungen und Zurücksetzungen stattfinden. Das war bei ihm leider auch der Fall. Zum Glück war sein Rassismus, sein Antisemitismus kein fundamentales Vorurteil, sondern es war eher - weil er auch stark sozialdemokratisch, anarchistisch geprägt war - ein sozial grundierter Hass gegen diese Leute.

B. Traven war ja ein erfolgreicher Schriftsteller, seine Bücher verkauften sich millionenfach. Einen festen Platz im Literaturkanon hat er aber nicht bekommen. Woran liegt das?

Weitere Informationen Hörspiel: B. Traven B. Traven wird im Hörspiel von Frédéric Sonntag zum Symbol eines Freiheit und Unabhängigkeit suchenden intellektuellen Anonymus des 20. Jahrhunderts. mehr

Hauschild: Das liegt wohl daran, dass man ihn ein bisschen grobmaschig unter die Trivialliteratur wegsortiert hat. Das wird ihm vielleicht nicht ganz gerecht, denn Trivialliteratur zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass da von sozialen Konflikten nicht die Rede ist, dass alles in Harmonie schwimmt und dass der Leser beruhigt und nicht aufgeregt werden soll. Traven ist der sogenannten Spannungsliteratur zuzurechnen, er wollte spannende Dinge erzählen - aber er hatte dahinter immer ein Anliegen. Das Anliegen war, Leuten etwas zu erklären, etwas beizubringen, sie auf etwas aufmerksam zu machen mit dem Ziel, sie zu selbständig denkenden Persönlichkeiten zu machen. Gar nicht zu reden von der Kapitalismuskritik, von der Kritik an korrupten Regierungen, die sich auch wie ein roter Faden durch seine Romane ziehen.

Welches Buch von B. Traven sollte man lesen, um den Autor und seine Agenda am ehesten zu verstehen?

Hauschild: Die Sprache ist natürlich die Sprache der 20er-, 30er-Jahre des 20. Jahrhunderts - das wirkt heute etwas angestaubt. Das Buch, mit dem er fulminant ins Licht der Öffentlichkeit getreten ist, ist "Das Totenschiff", sein bis heute vermutlich bekanntestes Werk. Aber sein bestes Buch, wenn man es rein literarisch sieht, was eine ganze runde Sache geworden ist und wo er auch nicht so sehr darauf aus ist, den Leser zu belehren und zu unterrichten, das ist "Der Schatz der Sierra Madre", der auch hervorragend verfilmt worden ist von John Huston.

Das Gespräch führte Claudia Christophersen

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 22.12.2021 | 18:00 Uhr