Das Gemischte Doppel empfiehlt Bücher für den Bücherherbst Stand: 01.10.2021 12:00 Uhr Das Gemischte Doppel präsentiert zum Bücherherbst literarische Neuerscheinungen - Romane, Sachbücher und Lyrik. Mit dabei: Neues von Rocko Schamoni, Hiromi Ito, Sally Rooney und Angelika Klüssendorf.

Die Blätter färben sich langsam bunt, die Tage werden kürzer in Norddeutschland. Und das ist auch gut so: Denn dann kann man es sich ohne schlechtes Gewissen mit einem guten Buch auf dem Sofa gemütlich machen. Und was sich in diesem Herbst zu lesen lohnt, das weiß das Gemischte Doppel. Am 5. Oktober stellen Annemarie Stoltenberg und Rainer Moritz im Gespräch mit Moderatorin Raliza Nikolov die besten Bücher für lange Abende und verregnete Wochenenden vor.

Bücherherbst mit Jenny Erpenbeck, Alina Bronsky, Jonathan Franzen

Das Gemischte Doppel ist sich einig: Es steht ein reichhaltiger, üppiger Bücherherbst mit großartigen Verlagsprogrammen vor der Tür. Annemarie Stoltenberg empfiehlt unter anderem die Romane "Der Zauberer" von Colm Tóibín, der sich biografisch Thomas Mann annähert, und "Dornauszieher" der Japanerin Hiromi Ito. Mit Rainer Moritz und seinen Tipps geht es auf Reisen: nach Sylt und an Orte, an denen man in Deutschland noch nie war. Außerdem stellt er die neuen Romane von unter anderem Jonathan Franzen ("Crossroads") und Sally Rooney ("Schöne Welt, wo bist du") vor. Gemeinsam widmet sich das Gemischte Doppel auch den Romanen von Jenny Erpenbeck, Alina Bronsky und Daniel Schreibers Essay über das Alleinsein.

Die Bücher der Sendung

Eine Wiederholung der Sendung hören Sie am 10. Oktober im Sonntagsstudio, um 20:05 Uhr auf NDR Kultur.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Gemischtes Doppel | 05.10.2021 | 10:00 Uhr