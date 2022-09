Constanze Becker liest "Internat" von Serhij Zhadan Stand: 27.09.2022 18:27 Uhr Serhij Zhadan ist eine der wichtigsten Stimmen der ukrainischen Gegenwartsliteratur. Mit "Internat" hat er einen wichtigen Roman über den Krieg in seiner ukrainischen Heimat geschrieben.

Ein junger Lehrer bricht auf, um seinen Neffen aus dem Internat am anderen Ende der Stadt zu holen, wo er wegen des Krieges nicht mehr sicher ist. Der Weg dorthin ist ein Abenteuer, der Weg zurück zusammen mit dem 13-Jährigen erst recht. Die Kampfhandlungen sind nah, doch sie werden wahrgenommen wie durch einen Nebel.

Weitere Informationen Friedenspreis des Deutschen Buchhandels für Ukrainer Serhij Zhadan Geehrt werde der Autor "für sein herausragendes künstlerisches Werk sowie für seine humanitäre Haltung", hieß es zur Begründung. mehr

Serhij Zhadan, der am 23. Oktober 2022 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet wird, ist eine der wichtigsten Stimmen der ukrainischen Gegenwartsliteratur. Seit 2014 engagiert er sich in sozialen und kulturellen Projekten in der von Kriegen gezeichneten Ostukraine. Sein Roman "Internat" wurde übersetzt von Juri Durkot und Sabine Stöhr.

Zu hören sind die Lesungen vom 4. bis zum 14. Oktober 2022, jeweils Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 4. Oktober 2022 8.30 Uhr 2 5. Oktober 2022 8.30 Uhr 3 6. Oktober 2022 8.30 Uhr 4 7. Oktober 2022 8.30 Uhr 5 10. Oktober 2022 8.30 Uhr 6 11. Oktober 2022 8.30 Uhr 7 12. Oktober 2022 8.30 Uhr 8 13. Oktober 2022 8.30 Uhr 9 14. Oktober 2022 8.30 Uhr

