Buchtipps für das Frühjahr vom Gemischten Doppel Stand: 26.02.2021 10:00 Uhr

Der Bücherfrühling liegt in der Luft. Damit Sie in diesem Frühjahr garantiert kein gutes Buch verpassen, hat unser Gemischtes Doppel eine Vorauswahl getroffen. Am 2. März stellen Annemarie Stoltenberg und Rainer Moritz ihre Favoriten des Bücherfrühlings 2021 vor - live auf NDR Kultur im Gespräch mit Moderatorin Raliza Nikolov.

Neue Bücher von Axel Hacke, Julian Barnes, Ljudmila Ulitzkaja

Die Zeiten sind gerade ernst genug und deshalb nimmt uns das Gemischte Doppel mit in die Sprachwelt von Axel Hacke. Sein neues Buch "Im Bann des Eichelhechts" entführt die Leserinnen und Leser in eine Sprachwelt, in der es Aschenpudel und Eichelhechte gibt und die Menschen in Schlafanfallbüros arbeiten. Außerdem stellt Annemarie Stoltenberg neue Romane von Hans Pleschinski ("Im Götterbaum") - über den ersten deutschen Literaturnobelpreisträger - und von Ljudmila Ulitzkaja vor. In "Die Seuche in der Stadt" geht es um einen Pestausbruch im Jahr 1939. Rainer Moritz empfiehlt zum Beispiel den "Mann im roten Rock", das neue Buch von Julian Barnes, und mehrere Neuübersetzungen von George Orwells "1984", die frisch auf den Markt gekommen sind.

Die Bücher der dreistündigen Sendung

Axel Hacke : "Im Bann des Eichelhechts". Kunstmann, 22 €

: "Im Bann des Eichelhechts". Kunstmann, 22 € George Orwell : "1984". Insel, 20 € (aber auch bei Manesse, dtv und Reclam als Neuübersetzung erschienen)

: "1984". Insel, 20 € (aber auch bei Manesse, dtv und Reclam als Neuübersetzung erschienen) Ljudmila Ulitzkaja : "Eine Seuche in der Stadt". Hanser, 16 €

: "Eine Seuche in der Stadt". Hanser, 16 € Felicitas Hoppe : "Fieber 17". Dörlemann, 15 €

: "Fieber 17". Dörlemann, 15 € Peter Fabjan : "Ein Leben an der Seite von Thomas Bernhard". Suhrkamp, 24 €

: "Ein Leben an der Seite von Thomas Bernhard". Suhrkamp, 24 € Werner Irro (Hrsg.) : "Aus den Wolken fallen die Heringe". Hamburg in Gedichten. Junius, 22,90 €

: "Aus den Wolken fallen die Heringe". Hamburg in Gedichten. Junius, 22,90 € Daniel Tilgner : "So snackt Hamburg". Ellert & Richter, 12 €

: "So snackt Hamburg". Ellert & Richter, 12 € Claudia Durastanti : "Die Fremde". Zsolnay, 24 €

: "Die Fremde". Zsolnay, 24 € Hans Pleschinski : "Am Götterbaum". C. H. Beck, 23 €

: "Am Götterbaum". C. H. Beck, 23 € Julian Barnes: "Der Mann im roten Rock". Kiepenheuer & Witsch, 24 €

"Der Mann im roten Rock". Kiepenheuer & Witsch, 24 € Marco Missiroli : "Treue. Wagenbach, 23 €

: "Treue. Wagenbach, 23 € Ulrike Sprenger : "Das Proust-ABC". Reclam, 20 €

: "Das Proust-ABC". Reclam, 20 € Goldie Goldbloom : "Eine ganze Welt". Hoffmann und Campe, 24 €

: "Eine ganze Welt". Hoffmann und Campe, 24 € Lionel Shriver : "Die perfekte Freundin". Piper, 18 €

: "Die perfekte Freundin". Piper, 18 € Mary Beth Keane : "Wenn du mich heute wieder fragen würdest". Eisele, 24 €

: "Wenn du mich heute wieder fragen würdest". Eisele, 24 € Daniel Dubbe : "Außerhalb. Das Leben und Schreiben des Hans Erich Nossack." Günther Emigs Literaturbetrieb, 20 €

: "Außerhalb. Das Leben und Schreiben des Hans Erich Nossack." Günther Emigs Literaturbetrieb, 20 € Isaac Rosa : "Glückliches Ende". Liebeskind, 22 €

: "Glückliches Ende". Liebeskind, 22 € Monika Helfer: "Vati". Hanser, 20 €

"Vati". Hanser, 20 € Hilke Lorenz : "Die Akte Verschickungskinder". Beltz, 22 €

: "Die Akte Verschickungskinder". Beltz, 22 € Raphaela Edelbauer : "Dave". Klett-Cotta, 25 €

: "Dave". Klett-Cotta, 25 € Wolfgang Welt : "Die Pannschüppe und andere Geschichten und Literaturkritiken". Reiffer, 20 €

: "Die Pannschüppe und andere Geschichten und Literaturkritiken". Reiffer, 20 € Dmitrij Kapitelman : "Eine Formalie in Kiew". Hanser Berlin, 20 €

: "Eine Formalie in Kiew". Hanser Berlin, 20 € Roberto Andò : "Ciros Versteck". Folio, 22 €

: "Ciros Versteck". Folio, 22 € Bernardine Evaristo : "Mädchen, Frau etc." Tropen, 25 €

: "Mädchen, Frau etc." Tropen, 25 € Harald Martenstein : "Wut". Ullstein, 22 €

: "Wut". Ullstein, 22 € Kristina Hauff: "Unter Wasser Nacht". Hanser, 20 €

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Gemischtes Doppel | 02.03.2021 | 10:00 Uhr