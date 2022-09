Anna Thalbach liest "Eine andere Zeit" von Helga Bürster Stand: 13.09.2022 15:46 Uhr Helga Bürsters Roman "Eine andere Zeit" war unser NDR Buch des Monats April. Die Autorin erzählt darin von den Nachwirkungen der Wende. Anna Thalbach liest in zehn Teilen daraus vor.

Ein kleines Dorf in Mecklenburg, wo es kaum mehr gibt als die Fahrradfähre nach Usedom. Die zwei sehr verschiedenen Schwestern Enne und Suse wachsen dort in den 1970er-Jahren auf. Ihre Eltern arbeiten hart. Vor allem der Vater hat es nicht so mit der DDR, eine Tante mit Tochter wohnt schon im Westen, kommt aber einmal im Jahr zu Besuch. Suse ist das Sorgenkind der Familie, kränklich, etwas seltsam. Am Tag des Mauerfalls, im August 1989, ist sie in Ungarn - und verschwindet. Sie taucht nie wieder auf - ein Trauma für alle zurück Gebliebenen. Und dann zieht eine geheimnisvolle Frau ins Dorf. Wer ist sie?

Zu hören sind die Lesungen vom 19. bis zum 30. September 2022, jeweils Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Folgen sieben Tage zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 19. September 2022 8.30 Uhr 2 20. September 2022 8.30 Uhr 3 21. September 2022 8.30 Uhr 4 22. September 2022 8.30 Uhr 5 23. September 2022 8.30 Uhr 6 26. September 2022 8.30 Uhr 7 27. September 2022 8.30 Uhr 8 28. September 2022 8.30 Uhr 9 29. September 2022 8.30 Uhr 10 30. September 2022 8.30 Uhr

