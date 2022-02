Alexander Kluge hat 90. Geburtstag gefeiert Stand: 14.02.2022 23:59 Uhr Seit den frühen 1960er-Jahren arbeitet der Autor Alexander Kluge an seinem stetig wachsenden Werk. Unzählige Preise hat er für seine Filme und Bücher bekommen. Am Montag feierte er seinen 90. Geburtstag.

von Joachim Dicks

"Es gibt einige Leute, die bestreiten, dass ein Knie reden und Stellung nehmen könnte. Nun, das ist durch die Tatsache widerlegt, dass ich ja hier rede": So klingt ein typischer Kluge-Satz, hier entnommen aus seinem Film "Die Patriotin". Da erzählt er aus der Perspektive eines Knies von einem deutschen Obergefreiten namens Wieland, der 1943 in Stalingrad gefallen ist: "Denn niemand ist einfach nur tot, wenn er stirbt."

Also: Das Leben geht immer weiter, auch wenn es sich manchmal anders anfühlt. Deshalb sammelt Alexander Kluge Lebensgeschichten für seine Filme, seine Gespräche und seine Bücher. "Lebensläufe" heißt seine erste literarische Buchveröffentlichung aus dem Jahr 1962. Von sich als Autor verlangt er vor allem Eigensinn und Geschichtsbewusstsein, Wandlungsfähigkeit und Einfühlungsvermögen: "In mir stecken, wie in einer russischen Großmutter, mehrere Menschen. Ich bin bereits reich, ein reiches gesellschaftliches Wesen geworden. Aber wenn ich den Bauern in mir verleugne, dann mach ich den größten Fehler. Dann verliere ich Grund und Boden", sagt Kluge.

Ende des Zweiten Weltkriegs bildet Fundament von Kluges Werk

Das Fundament, auf dem Alexander Kluge sein künstlerisches Werk aufgebaut hat, ist die Erinnerung an seine Kindheit. Im April 1945 überlebte er als 13-Jähriger nur knapp das Bombardement seiner Geburtsstadt Halberstadt. Dem 30. April 1945 hat er ein ganzes Buch gewidmet: "Das ist drei Wochen nach dem Luftangriff auf Halberstadt, der mein Vaterhaus zerstört hat. Das ist zwei Jahre nach der Scheidung meiner Eltern. Für mich bedeutender als alle Kriegsereignisse", erzählt Kluge. "Und jetzt habe ich diesen Tag zusammen mit meinen übrigen Schulkameraden eigentlich als einen Tag der Befreiung erlebt. Aber nicht etwa, dass wir uns vorher als Schüler gefangen geglaubt haben, sondern dass man jetzt nicht mehr eingezogen wird. Jetzt muss man nicht in den Krieg."

Solche Gleichzeitigkeiten faszinieren Kluge. Einerseits Elend und Untergangsstimmung, andererseits Freiheitsgefühle und Aufbruchstimmung. Der Verstand bringt diese Gegensätze nicht zusammen. Also arbeitet Alexander Kluge an einer "Chronik der Gefühle", so der Titel seines Opus magnum, der auch als Titel für sein Gesamtwerk passt. Wenn es bei ihm mal theoretisch wird, dann so: "Kritik heißt ja zunächst einmal Unterscheidungsvermögen. Es heißt, mich auseinandersetzen; eine Spannung aushalten. Mehr ist das nicht. Es bedeutet nicht, Werturteile en masse produzieren; Theorien von einem Katheder herab mitteilen. Es bedeutet nicht Besserwisserei. Ganz generell nicht. Sondern Auseinandersetzung."

"Fortsetzung der Filmgeschichte findet im Internet statt."

Einen Medien-Coup landete Alexander Kluge mit seiner Produktionsfirma dctp, als er 1987 eine Plattform für unabhängige Programme im deutschen Privatfernsehen etablieren konnte. Seine mitternächtlich ausgestrahlten Fernsehgespräche mit Heiner Müller, Christoph Schlingensief und Helge Schneider sind legendär. Allerdings sieht er die Zukunft des Mediums längst woanders. Der Unterzeichner des Oberhausener Manifests, mit dem 1962 "Papas Kino" für tot erklärt worden ist, um Platz für neue deutsche Spielfilme zu schaffen und der Regisseur von "Abschied von gestern", der als erster Deutscher nach dem Zweiten Weltkrieg einen Preis auf den Filmfestspielen von Venedig bekam, sagt heute: "Ich habe gemerkt, dass die Fortsetzung der Filmgeschichte für mich wenigstens eher im Internet stattfindet als im Kino oder im Fernsehen."

Alexander Kluge über das Älterwerden

Und das Älterwerden - welche Rolle spielt das? "Ich habe einen Vater, der sehr alt wurde", sagt Kluge. "Ich kann ja sehen - im Spiegel -, was Alter ist. Und selbstverständlich denke ich darüber nach. Umgekehrt: Sie kommen, wenn Sie wirklich arbeiten, nicht zu viel zu solchen Besinnungspausen."

Wahrscheinlich bräuchte ein einzelner Mensch zwei Jahrzehnte, um das gesamte Werk Kluges zu erfassen: das Ergebnis eines sehr arbeitsreichen Lebens. Vor ein paar Jahren antwortete Alexander Kluge auf die Frage, was er sich zum Geburtstag wünsche: "Ruhe! Ich habe mir versprochen, drei Tage nicht zu arbeiten." Das sei ihm unbedingt gegönnt an seinem 90. Geburtstag. Aber dann bitte, lieber Alexander Kluge, weitermachen!

