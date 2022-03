42, Towel Day, Deep Thought - Heute wäre Douglas Adams 70 geworden Stand: 11.03.2022 06:00 Uhr Douglas Adams' Universum hat viel weniger mit Science-Fiction und viel mehr mit unserem täglichen irdischen Dasein zu tun hat, als man vermuten würde. Heute wäre der britische Autor 70 Jahre alt geworden. Beitrag anhören 4 Min

von Martina Kothe

Wer war er? Dieser Douglas Noel Adams? Kurz: DNA. Die Eckdaten sind rasch erzählt: Geboren am 11. März 1952 im englischen Cambridge, Schule, Asthma, Studium, Arbeit als Radioproduzent, Autor einer Hörspielserie mit dem Titel "Per Anhalter durch die Galaxis". Daraus ergab sich das erste Buch mit eben diesem Titel, das 1979 erschien und binnen einer Woche auf Platz 1 der Bestsellerliste kletterte. In der Einleitung heißt es:

Und eines Donnerstages dann, fast zweitausend Jahre, nachdem ein Mann an einen Baumstamm genagelt worden war, weil er gesagt hatte, wie phantastisch er sich das vorstelle, wenn die Leute zur Abwechslung mal nett zueinander wären, kam ein Mädchen, das ganz allein in einem kleinen Café in Rickmansworth saß, plötzlich auf den Trichter, was die ganze Zeit so schiefgelaufen war, und sie wusste endlich, wie die Welt gut und glücklich werden könnte. Douglas Adams: "Per Anhalter durch die Galaxis"

Tragikomische Wahrheit

Leider geht diese wunderbare Idee für immer verloren, da die Erde kurz darauf zerstört wird, um einer Hyperraum-Expressroute Platz zu machen. In einem Nebensatz die Geschichte Jesu, die allgemeine Blindheit der Menschheit für das was wirklich wichtig ist, darzulegen und unsere Neigung mit allem immer eine Idee zu spät dran zu sein, wenige können das. Douglas Adams konnte.

Hinter der Lakonie schlummert auch immer eine meist tragikomische Wahrheit. So beginnt sein letzter Band der fünfteiligen Trilogie über die intergalaktischen Anhalter mit diesen Worten:

Alles, was geschieht, geschieht. Alles, was sich selbst im Zuge seines Geschehens erneut geschehen lässt, geschieht erneut. Alles, was während seines Geschehens, etwas anderes geschehen lässt, lässt etwas anderes geschehen. Allerdings tut es das nicht unbedingt in chronologischer Reihenfolge. Douglas Adams: "Per Anhalter durch die Galaxis"

Die grundsätzliche Verflechtung von allem mit allem

Chronologie, Zeitreisen, ein herrlich schräger Privatdetektiv, der an die "grundsätzliche Verflechtung von allem mit allem" glaubt, ein depressiver Roboter namens Marvin, ein Held, der entdeckt, dass er imstande ist zu fliegen, wenn er sich zu Boden wirft, diesen aber verfehlt, Götter, die durch London wandeln, all das hat seinen Platz im Universum des Douglas Adams.

Aus seinem - für ihn wichtigsten - Buch "Die Letzten ihrer Art", über vom Aussterben bedrohte Tiere, las Douglas Adams 1994 zum ersten Mal in Deutschland beim Göttinger Literaturherbst. Sein Lieblingstier, der neuseeländische Kakapo, ein flugunfähiger Papagei, hat sich nach Adams Interpretation das Fliegen abgewöhnt, da es einfach zu anstrengend war, ständig ein wenig zu essen, um wieder ein wenig fliegen zu können. Vermutlich dachte sich der Kakapo: "Wir könnten doch einfach eine umfangreichere Mahlzeit einnehmen und im Anschluss ein wenig herumwatscheln", so Adams.

Douglas Adams - ein "Futurologe" mit vielen Begabungen

Das Sichhineinversetzen in andere Lebewesen war eine der vielen Begabungen von Douglas Adams. Daneben schrieb er Computerspiele, programmierte, erfand Wikipedia, allerdings zwei Jahre zu früh, war leidenschaftlicher Gitarrenspieler und wird von allen, die ihn kannten, als sehr groß gewachsen und unglaublich freundlich beschrieben. Was er aber vor allem war, formuliert sein Freund, der Autor Neil Gaiman so: "Ich glaube, vielleicht war Douglas etwas, wofür wir noch kein wirkliches Wort gefunden haben: Ein Futurologe. Ein Verständlichmacher."

