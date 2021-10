100 Jahre PEN: Wie arbeiten Autorinnen und Autoren heute? Stand: 04.10.2021 14:35 Uhr Morgen wird der Schriftstellerverband PEN 100 Jahre alt. Das Jubiläum haben wir zum Anlass genommen, nachzufragen, wie Schriftstellerinnen und Schriftsteller heute arbeiten.

von Katja Weise

Welche Rolle spielen etwa die Landschaft, die häusliche Umgebung, die Partnerin oder der Partner? Unsere Reporterin Katja Weise hat sich nach Rabenkirchen-Faulück aufgemacht. Das liegt in der Nähe von Kappeln in Schleswig-Holstein und dort leben, in einem skandinavisch anmutenden Holzhaus, die Schriftsteller Mareike Krügel und Jan Christophersen mit ihren zwei Kindern.

Mareike Krügel und Jan Christophersen im Gespräch

Beide schreiben Romane, beide kommen aus Schleswig-Holstein. Krügel ist in Kiel geboren, Christophersen in Flensburg. Beide haben am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert und sind dann wieder in den Norden gezogen. Wie wichtig ist die Landschaft für ihr Schreiben? Wollten, mussten sie zurück zu den Wurzeln? Über diese und viele andere Fragen hat sich Katja Weise mit Mareike Krügel und Jan Christophersen unterhalten.

