Stand: 27.04.2020 13:02 Uhr - NDR Info

"Wild Thing": Göttinger Musik-Show im Autokino von Frederik Schulz-Greve

Die Kultur-Szene lässt sich in Corona-Zeiten viel einfallen. So feiert zum Beispiel das Autokino gerade an vielen Orten ein Comeback. In Göttingen läuft das seit über einer Woche sehr erfolgreich. Das Junge Theater Göttingen hat den Trend am Sonntag für die Musik-Show "Wild Thing" genutzt und die Show im improvisierten Autokino auf dem Parkplatz des Jahnstadions aufgeführt.

Auf dem Parkplatz des Göttinger Jahnstadions weist ein Ordner 60 Autos auf ihre Plätze. Maximal zwei Personen sitzen drin, bei Familien dürfen es auch mehr sein. Durch die Frontscheibe blickt das Publikum auf die Ladefläche eines Lkw - das ist die Bühne. Bevor die Musik-Show im Autokino los geht, gibt es letzte Anweisungen: Die Autos dürfen nicht verlassen werden und auf Toilette darf man auch nicht. Für die meisten kein Problem: "Das geht klar, das ist ja ein geringer Preis dafür, dass wir das jetzt hier genießen können", erzählt etwa ein Paar, das zum Event gekommen ist.

Viele Gäste aus ganz Südniedersachsen im Autokino

Die Tickets für die Aktion waren begehrt. Die Kennzeichen verraten ein Publikum aus ganz Südniedersachsen. So wie Familie Janus aus Northeim, die erzählt: "Wir haben es in der Zeitung gelesen und sofort Karten bestellt. Wir haben den letzten freien Platz gekriegt und freuen uns sehr, hier dabei sein zu können." Gut vorbereitet sind sie auch - mit Obst und Pizza und ein paar Keksen, sowie Kissen aller Art und Decken.

Der Beitrag zum Hören NDR Info - 27.04.2020 06:55 Uhr Autor/in: Frederik Schulz-Greve Die Tickets waren begehrt, das Publikum zum Teil von weit angereist: Am Sonntag lief die Musikshow "Wild Thing" vom Jungen Theater Göttingen im Autokino am Jahnstadion.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dann ist es soweit. Nico Dietrich, Intendant des Jungen Theaters Göttingen, eröffnet die Musik-Show "Wild Thing" mit einem Hinweis: "Das Ganze ist für eine gute Sache. Alle Einnahmen gehen direkt an unsere Solo-Selbstständigen, sowohl Musiker als auch Schauspieler. Solo-Selbständige sind unter anderem hier diese Band. Das geht also direkt an die Band des Abends. Schön, dass Sie da sind - also Feuer frei!"

Begeistertes Mithupen und Hüpfen im Auto

Die Musik läuft beim Autokino am Göttinger Jahnstadion direkt über die Lautsprecher im Auto. Das funktioniert über einen lokalen UKW-Sender, das Publikum muss dann nur noch die richtige Frequenz am Autoradio einstellen. Das klappt gut, der Sound überzeugt. Genauso gut ist die Laune beim Publikum wenn es zum Beispiel überschwänglich mithupt.

Von der Bühne tönt es "Okay, okay, wir haben gehört, wir sollen nicht so laut hupen. Aber ich habe noch eine Idee, was wir machen können. Wir bringen die Autos zum Hüpfen! Probiert das Mal, ob ihr eure Autos in Schwung kriegt", ruft Schauspieler Jan Reinartz von der Bühne. Den Autos sieht man die Bewegung an. Und nach dem einen oder anderen Glas Sekt fangen manche sogar an mitzusingen.

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen entsteht ein Gefühl der Normalität, zumindest für 80 Minuten. Für das Publikum ist die Musik-Show im Autokino in Göttingen eine runde Sache, Familie Janus ist begeistert. "Super, das macht richtig Spaß!" Das Junge Theater Göttingen will die Veranstaltung bald wiederholen und plant mit dieser Show zusätzlich Auftritte vor Seniorenheimen in der Region.

Kultureinrichtungen warten auf Corona-Hilfe Niedersachsen 18.00 - 22.04.2020 18:00 Uhr Autor/in: Rüdiger Strauch Viele Kultureinrichtungen und -schaffende sind von der Coronakrise in ihrer Existenz bedroht. Gerade viele kleine gemeinnützige Theater fallen bei den Hilfen durchs Raster.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 27.04.2020 | 06:55 Uhr