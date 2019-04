Stand: 03.04.2019 12:58 Uhr

Thomas Hengelbrock kommt nach Hamburg zurück

Thomas Hengelbrock und sein Balthasar-Neumann-Ensemble verstärken ihr musikalisches Engagement in Hamburg. Wie die Hamburger Kulturbehörde mitteilte, werde das Balthasar-Neumann-Ensemble unter der Leitung des Dirigenten in der kommenden Saison 2019/20 vier Konzerte in Hamburg geben. "Ich freue mich sehr, ab der nächsten Saison wieder regelmäßig Konzerte in Hamburg zu dirigieren", erklärte Hengelbrock, der von 2011 bis 2018 Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters war. Aufführen werde das Ensemble des Dirigenten zahlreiche Werke "vom Barock bis zur Romantik".

Akademie verstärkt Nachwuchsförderung in Hamburg

Zusätzlich zu den Konzerten wird die Balthasar-Neumann-Akademie ihre Arbeit in Hamburg vertiefen. Das Ziel der Organisation ist es, Nachwuchsmusiker durch Stipendien oder Austausch- und Weiterbildungsprogramme gezielt zu fördern. Zudem führt sie Projekte durch, bei denen Kinder an klassische Musik herangeführt werden. Unter anderem kooperiert sie bereits mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universitätsklinik in Eppendorf.

Die Akademie veranstaltete bereits zuvor monatliche Workshops in Hamburg. Jetzt wird ein organisatorischer Schwerpunkt in der Hansestadt aufgebaut. Dafür wird ein festes Büro in der Susannenstraße eröffnet. Auch ein Großteil der Akademieveranstaltungen und der Proben soll vermehrt in Hamburg durchgeführt werden.

