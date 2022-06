Stand: 20.06.2022 08:44 Uhr Tenor Hans-Dieter Bader verstorben

Er war ein Botschafter der Musik: Hans-Dieter Bader. Der Hannoversche Tenor ist am vergangenen Wochenende im Alter von 84 Jahren nach längerer Krankheit verstorben. Über Jahrzehnte hat der gebürtige Stuttgarter das Musikleben Hannovers geprägt. Sein Repertoire umfasste rund 90 Partien, doch sein Blick ging weit über die Opernwelt hinaus. Immer wieder war Bader als Musikbotschafter und als Lehrmeister in der Welt unterwegs - vor allem in Vietnam, wo er 1999 mithalf, das Opernhaus wieder zu eröffnen. Für sein soziales Engagement erhielt er 1996 das Bundesverdienstkreuz am Bande.