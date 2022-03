Oberbürgermeister von Celle Jörg Nigge über Hilfe für Partnerstadt Stand: 09.03.2022 18:00 Uhr Sumy liegt ganz im Osten der Ukraine, etwas nördlich von Charkiw - 2.000 Kilometer entfernt von Celle in Niedersachsen. Und Celle ist die Partnerstadt von Sumy. Ein Gespräch mit Celles Oberbürgermeister Jörg Nigge. Beitrag anhören 4 Min

Was wissen Sie denn über die Situation in Sumy, in der Partnerstadt?

Jörg Nigge: Relativ viel, weil wir täglich in Kontakt sind mit verschiedenen Mitarbeitern. Wir haben relativ enge Verbindung nach Sumy. Ab und zu haben wir natürlich überhaupt keinen Kontakt, weil dann alles ausgefallen ist. Aber grundsätzlich, können wir alle zwei Stunden mit so einer kleinen Lagemeldung rechnen.

Momentan sieht es dort drastisch dramatisch aus. Die ersten Tage ging es noch. Dort war man zwar eingekesselt, aber die Situation in der Stadt war auch ganz gut. Mittlerweile - seit vier, fünf Tagen - ist es wirklich dramatisch. Die Bilder und Videos die uns erreichen, das ist alles nicht schön, weil wir hier sehr hilflos sind. Wir können zwar jegliche Hilfe anbieten, aber das, was dort wirklich benötigt wird, das natürlich nicht.

Viel Leid, viel Zerstörung, die Sie da sehen müssen ...

Nigge: … und menschliches Elend. Und es ist ja natürlich so, wenn man sich kennt und wenn man Menschen kennt und persönliche Beziehung hat, dann rüttelt das einen noch mal viel mehr auf.

Ich habe gerade gesagt, es sind fast 2.000 Kilometer von Sumy nach Celle. Haben es denn schon Menschen bis nach Niedersachsen geschafft?

Nigge: Ja definitiv, die relativ frühzeitig Sumy verlassen haben. Eine Zeit lang ging es gar nicht. Dort, war Sumy umstellt, man hat auch niemand rein- und rausgelassen. Mittlerweile scheint es ja über die Korridore zu gehen.

Viele Menschen wollen tatsächlich in der Ukraine bleiben. Das ist sehr bemerkenswert, wenn man das so hört, auch aus welchen Gründen. Und die ersten sind natürlich auf dem Weg. Jetzt richten die sich nicht unbedingt danach, welches die Partnerstadt ist, sondern wollen eben einfach nur in Sicherheit. Aber wir sind selbstverständlich vorbereitet, vor allem auch für die Bürger der Partnerstadt was zu tun.

Was ist jetzt ihre Prioritätenliste? Wie bereiten Sie sich vor?

Nigge: Die Priorität war schon vor zehn Tagen, dass wir Wohnraum akquirieren - den haben wir. Wir haben zum Glück noch eine Wohnungsbaugesellschaft. Wir haben viele Wohnungen auch vorbereitet. Die müssen natürlich möbliert werden. Wir haben Hotelzimmer, Ferienwohnungen, das heißt, wir sind vorbereitet, um mehrere Flüchtlinge aufzunehmen. Wir haben eine wahnsinnig große Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. So groß, dass es schon schwierig wird, etwas zu koordinieren. Mehr können wir momentan nicht machen.

Das sind jetzt Menschen in extremen Situationen, die die letzten Wochen sicherlich keine Quarantäne einhalten konnten. Viele sind nicht geimpft. Wie bereiten Sie sich darauf vor - auf die Corona-Problematik?

Nigge: Ja, das ist tatsächlich ein Problem, dass wir so ein bisschen nach hinten geschoben haben. Ehrlich gesagt zumindest die ersten Tage. Mittlerweile sind wir natürlich vorbereitet, dass wir medizinische Tests durchführen können, dass wir aber auch impfen können - wenn denn der Wunsch da ist. Aber grundsätzlich geht es erst einmal darum die Menschen in Sicherheit zu bringen.

Die Bürgerinnen und Bürger in Celle sind sehr hilfsbereit. Was kann man jetzt tun, um zu unterstützen?

Nigge: Ja, momentan kann man ehrlich gesagt relativ wenig tun. Es werden viele Hilfstransporte etc. durchgeführt - wobei wir da von einer Grenze auch schon hören, dass es dort relativ chaotisch zugeht und darum gebeten wird, dass tatsächlich mehr an die Hilfsorganisationen gespendet wird, damit die das über ihre Infrastruktur, die ja nun wirklich gelernt ist, verteilen können.

Derzeit können wir eigentlich mehr oder weniger davon abraten, eigene Transporte durchzuführen. Wir kriegen auch immer wieder Anfragen von Menschen, die es wirklich sehr gut meinen und zur Grenze fahren wollen, um Flüchtlinge abzuholen. Das konterkariert aber im Grunde die Strukturen, die wir mittlerweile aufgebaut haben, die auch Niedersachsen-weit aufgebaut sind. Von daher muss man hier zumindest in Celle - das kommunizieren wir aber auch immer - darauf warten, dass wir kurzfristig um Hilfe bitten.

Also es wird sicherlich so weit kommen, dass wir mal wieder um Möbel bitten oder kurzfristig, um irgendwelche Hilfsangebote, um Betreuer, um Sozialarbeiter. Das halten wir natürlich alles vor. Aber ab und zu kann es natürlich im Worst Case zu Spitzen kommen, die wir dann über Ehrenamtliche auch abdecken müssen und wollen.

Auf wie viele Menschen bereiten sie sich im Moment vor?

Nigge: Momentan sind 500 Betten vorbereitet. Wir werden in der Lage sein relativ kurzfristig auf 1.000 hoch zu gehen. Auch auf mehr wären wir vorbereitet - wir sind ja nur eine 70.000 Einwohnerstadt. Die Menschen würden dann in Hallen und Kongresshallen etc. untergebracht werden müssen. Aber selbst darauf wären wir vorbereitet.

Das Interview führte Mischa Kreiskott.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 09.03.2022 | 14:20 Uhr