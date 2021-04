Juri Gagarins historischer Flug ins All vor 60 Jahren

Am 12. April 1961 flog der Kosmonaut Jury Gagarin als erster Mensch ins All. In 108 Minuten kreiste er einmal um die Erde. Aufgrund falscher Berechnungen landete er im Wolga-Gebiet. Gagarin befreite sich mit einem Schleudersitz aus der Kapsel. Gagarin konnte seinen Ruhm nur wenige Jahre genießen: 1968 kam er bei einem Routineflug mit einem Militärflugzeug ums Leben.