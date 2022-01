Auflösung Tag 2: Wilhelmshaven, die Marine-Stadt am Jadebusen

Im ersten Hinweis geht es um ein Schiff, das in der gesuchten Stadt besichtigt werden kann. Eine Frau erzählt uns: "Die Leute können hautnah erleben, wie Menschen dort an Bord gelebt und gearbeitet haben. 334 Mann - zu dem Zeitpunkt auch wirklich alles Männer - die sich dort zurechtfinden und miteinander auskommen mussten."



Falls Sie bis jetzt dachten, es handele sich bei dem Exponat um ein Segelschiff: weit gefehlt! Die Rede ist hier nämlich von dem Lenkwaffenzerstörer "Mölders", einem riesigen Museumsschiff (134 Meter Länge, 4200 t Verdrängung), welches im Deutschen Marinemuseum in Wilhelmshaven vor Anker liegt.

Unsere zweite Tippgeberin zeigt sich kunstbeflissen und schwärmt: "Ich gehe tatsächlich sehr gern in die Kunsthalle. Es ist ein kleines Haus, aber es hat einen ganz besonderen Zauber - und immer ganz spannende Ausstellungen! Man ist relativ schnell durch, aber man kriegt immer wieder Lust, da vorbeizuschauen und sich die Kunstwerke anzusehen."



Und in der Tat: Die Kunsthalle Wilhelmshaven ist wirklich einen Besuch wert. Sie ist die älteste Kulturinstitution der Stadt und präsentiert seit 1913 ein breites Spektrum an zeitgenössischer Kunst.

Als Nächstes folgt eine ganze Reihe von Hinweisen, was man in der gesuchten Stadt unternehmen kann. Wir erfahren von unserer Reporterin: Fahrradfahren ist in dieser Stadt nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Eine Einwohnerin kann dies bestätigen, hat aber auch einen Tipp: "Fahrradfreundlich im Alltag ist es hier nicht unbedingt. Aber mit dem Rennrad zu fahren, vor allem in der Umgebung zum offenen Meer raus, ist wunderbar." Unsere Radlerin empfiehlt: Fahren Sie doch mal bis Hooksiel!



Am Meer angekommen lernen wir: Hier bläst oft eine steife Brise, die auch schon mal Orkanstärke erreichen kann. Außerdem: Auf die Ohren gibt es jährlich, außer es ist Corona, beim internationalen A-Capella-Festival. Und: Beim Pumpwerk Open Air treten immer wieder die Stars der deutschen Musikszene auf.

Im nächsten Hinweis geht es um eine besondere Uhr. Eine Expertin erklärt: "Auf dieser Uhr lassen sich mehrere Zeitzonen ablesen - also nicht nur die Zeit im Deutschen Reich, sondern auch in verschiedenen Kolonialgebieten. Wozu dann auch wiederum der Spruch passt: Kein Sonnenuntergang in unserem Reich."



Worum geht es? Um eine sogenannte Reichskolonialuhr, konstruiert um 1900, die das Deutsche Marinemuseum kürzlich erworben hat, um sie in Wilhelmshaven auszustellen. Mit seinen verschiedenen Ziffernblättern konnte auf der Uhr sowohl die mitteleuropäische Zeit als auch die Zeit in den deutschen Kolonialgebieten angezeigt werden.



Als wichtiger Kriegshafen an der Nordsee und benannt nach dem Preußenkönig und späteren Kaiser Wilhelm I. ist Wilhelmshaven natürlich eng verknüpft mit der Geschichte des Deutschen Reiches und seiner kolonialen Vergangenheit. Mehr dazu können Sie vor Ort im Deutschen Marinemuseum erfahren.