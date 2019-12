Stand: 19.12.2019 21:31 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Ende der Tierversuche im Labor Mienenbüttel

Im heftig kritisierten Tierversuchslabor der Firma "Laboratory of Pharmacology and Toxicology" (LPT) in Mienenbüttel (Landkreis Harburg) ist am Donnerstag die letzte noch genehmigte Studie mit Hunden beendet worden. Das Unternehmen hat jetzt bis zum 23. Dezember Zeit, um die vom Landkreis Harburg eingeforderte Stellungnahme zum Widerruf der Betriebserlaubnis fristgerecht abzugeben. Anschließend werde zeitnah entschieden, ob LPT am Standort Mienenbüttel die Betriebserlaubnis entzogen werde, so Landrat Rainer Rempe. Allerdings soll das Unternehmen nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen ohnehin beabsichtigen, den Standort Ende Februar aufzugeben.

Tierversuchslabor hört mit Testreihen auf Niedersachsen 18.00 - 19.12.2019 18:00 Uhr Autor/in: Antje Wöhnke Im Tierversuchslabor der Firma LPT in Mienenbüttel (Landkreis Harburg) finden keine Tierversuche mehr statt. Die letzte noch genehmigte Studie wurde am Donnerstag beendet.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Eine Million Unterschriften gegen LPT

Erst am vergangenen Montag hatten Tierschützer eine Million Unterschriften gegen das umstrittene Versuchslabor an das Verbraucherschutzministerium in Hannover übergeben. Die Debatte um Tierversuche war durch drastische Bilder von schreienden Affen und blutenden Hunden in Mienenbüttel ausgelöst worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Derzeit befinden sich nach Auskunft des Landkreises dort noch 185 Hunde, 36 Katzen und 17 Affen. Für Versuche mit Affen hatte das zuständige Landesamt die Genehmigungen bereits entzogen.

Weitere Informationen Tierversuchslabor LPT: Razzien an drei Standorten Am Montag ist das umstrittene Tierversuchslabor LPT erneut durchsucht worden. Es gab Razzien an den Standorten im Landkreis Harburg, in Hamburg-Neugraben und Schleswig-Holstein. mehr Mienenbüttel: Tierversuchslabor schließt 2020 Die Tierversuchsanstalt LPT schließt nach NDR Informationen 2020 ihr umstrittenes Labor im Landkreis Harburg. Die laufende Versuchsreihe wird aber noch zu Ende geführt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 18.12.2019 | 15:30 Uhr