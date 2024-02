Vor 20 Jahren: Als Mehmet Turgut in Rostock getötet wurde Stand: 23.02.2024 14:45 Uhr Mehmet Turgut wurde am 25. Februar 2004 in Rostock mutmaßlich von der rechtsextremen Terrorgruppe NSU erschossen. Die genauen Hintergründe der Tat sind bis heute unklar.

An jenem Februar-Tag schließt Mehmet Turgut den Dönerstand im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel auf. Der am 2. Mai 1979 in der Türkei geborene Turgut wohnt eigentlich in Hamburg, in Rostock besucht er einen Kumpel. Spontan übernimmt er an diesem Aschermittwoch-Vormittag das Aufsperren des Standes. Bis heute ist nicht völlig geklärt, was kurz nach 10 Uhr passiert. Ein Polizeibeamter wird 2013 vor Gericht von einer Art Hinrichtung "mit fast aufgesetzten Schüssen" in Hals, Nacken und Kopf sprechen. Mehmet Turgut wird nur 25 Jahre alt.

Neonazis mordeten jahrelang unerkannt

Über die mutmaßlichen Täter - Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe - wird vor Gericht viel gesprochen. Gemeinsam bildeten sie den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU). Dem Trio werden Morde an zehn Menschen, Sprengstoffanschläge und diverse weitere Straftaten zur Last gelegt.

Soko "Bosporus" und die angeblichen "Döner-Morde"

Viele Angehörige lassen sich in dem Prozess als Nebenkläger juristisch vertreten. Der Preis ist hoch: Sie müssen Zschäpe zusehen, wie sie selbst detailreiche Schilderungen der Bluttaten praktisch gleichgültig hinnimmt. Doch diese Qual ist nur das jüngste Kapitel im Leiden der Angehörigen von Mehmet Turgut.

Erst im Jahre 2011 erkannte die Polizei bei der Tat einen Zusammenhang mit den Taten des NSU. Zuvor hatte die "Soko Bosporus" jahrelang nach türkischstämmigen Tätern gefahndet. Man ging von einem Mord im Milieu aus. Der Mord an Mehmet Turgut gehört zu der Verbrechensserie, der auch der Hamburger Süleyman Tasköprü zum Opfer fiel.

Mehmet oder doch sein Bruder Yunus?

Erst die Tatwaffe bringt endlich Klarheit und schafft einen Zusammenhang. Die Ceska 83 war in vier weiteren Morden verwendet worden. Staatsanwälte aus München, Nürnberg und Rostock lassen die Ermittlungen endlich zusammenlegen. Peinlich auch eine Personalie: Bis 2011 gehen die Behörden von Yunus Turgut als Opfer aus. Mehmets Bruder hatte mehrfach erfolglos um Asyl in Deutschland gebeten. Die Brüder "tauschen" ihre Namen. Laut "Spiegel Online" heißt der Getötete in der Anklageschrift noch immer Yunus.

Beate Zschäpe: "Konnte Morde nicht verhindern"

Im Mai 2013 beginnt in München der Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer des NSU. Beate Zschäpe, die mit den beiden mutmaßlichen Haupttätern Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos zusammenlebte, bricht am 9. Dezember 2015 nach zweieinhalb Prozessjahren zum ersten Mal ihr Schweigen. In der Verhandlung lässt sie von ihrem Anwalt eine Erklärung verlesen. Darin bestreitet sie eine direkte Beteiligung an den Taten. Sie habe erst später davon erfahren. Sie räumt jedoch eine Mitverantwortung ein. "Ich fühle mich moralisch schuldig, dass ich zehn Morde und zwei Bombenanschläge nicht verhindern konnte." Böhnhardt und Mundlos haben sich im November 2011 auf der Flucht nach einem missglückten Banküberfall das Leben genommen. Im Juli 2018 wird Beate Zschäpe zu lebenslanger Haft verurteilt.

Seitdem ist zumindest die juristische Aufarbeitung Geschichte. Der Schmerz von Turguts Familie und Freunden ist es nicht.

"Leiser Dialog" am Denkmal in Rostock

2014, zehn Jahre nach dem Mord, werden zwei versetzt aufgestellte Betonbänke mit türkischen und deutschen Inschriften in Rostock-Toitenwinkel enthüllt. Sie sollen zum "leisen Dialog" anregen, wie es in der Beschreibung des Denkmals heißt. Hier soll über die Opfer diskutiert und ihrer gedacht werden.

Den angrenzenden Neudierkower Weg nach Mehmet Turgut zu benennen, ist seit Jahren das Ziel der Familie sowie der Initiative Mord verjährt nicht. Obwohl sich mehrere Politiker der Stadt dafür offen gezeigt haben, ist in dieser Angelegenheit bis heute nichts geschehen. Der Ortsbeirat hat sich dagegen entschieden. Eine Begründung: Es gebe Anwohner, die eine Unbenennung nicht wünschten. Vielleicht wird es den Mehmet-Turgut-Weg in einem anderen Stadtteil geben, so ist es 2024 zumindest aus der Bürgerschaft zu hören.

