Kiel: Die Stadt am Keil Stand: 15.03.2021 16:45 Uhr Kiel wird 1233 gegründet. Aufschwung und Niedergang bestimmen über Jahrhunderte das Schicksal der Stadt an der Förde. Die Marine spielt dabei immer wieder eine wichtige Rolle.

Graf Adolf IV. von Holstein gründet Kiel 1233 am Rande von sanft ansteigenden Moränenhügeln auf der Halbinsel eines Fördearmes - heute "Kleiner Kiel" genannt. Die Stadt ist von Anfang an eine geplante Metropole und entsteht nicht aus einer kleinen urzeitlichen Siedlung. Ihr Name lautet damals noch "Holstenstadt tom kyle". "Kyle" bedeutet soviel wie Keil und beschreibt die spitz ins Land ragende Kieler Förde.

Videos 21 Min Geschichte kurios: Gehörte Kiel mal zu Russland? Laut alten Urkunden gehörte Kiel im 18. Jahrhundert für kurze Zeit zu Russland. Historiker erklären die historische Kuriosität. 21 Min

Später Aufstieg der Stadt Kiel

Bis ins 19. Jahrhundert bleibt Kiel wegen politischer Streitigkeiten eine größere Bedeutung verwehrt. 1865 annektiert Preußen die Stadt und siedelt die Marine an. 1871 wird Kiel zum Reichskriegshafen ernannt. Die Zahl der Marineeinrichtungen, Werften und Arbeiter steigt in der Folgezeit, die Stadt wächst schnell. 1882 richten Segler zum ersten Mal eine Regatta auf der Kieler Förde aus, sie gilt als Geburtsstunde der Kieler Woche.

1918 leben bereits um die 300.000 Menschen in der Stadt. Im selben Jahr markiert der sogenannte Matrosenaufstand das Ende der Kaiserzeit und den Anfang der Weimarer Republik. Doch trotz der neugewonnenen Demokratie geht es in Kiel wirtschaftlich bergab: Wegen des verlorenen Ersten Weltkrieges zieht sich die Marine aus Kiel zurück.

AUDIO: 1918: Rote Fahnen über Kiel (3 Min)

Militärstandort Kiel: 90 Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg

Dann übernehmen die Nationalsozialisten das Ruder und im Zuge des Zweiten Weltkrieges wird Kiel wieder zum Militär- und Rüstungsstandort ausgebaut. Mit der Wirtschaft geht es erneut aufwärts, aber der positive Trend hält nicht lange an. Aufgrund ihres Status' muss Kiel 90 alliierte Bombenangriffe aushalten, zum Ende des Krieges liegen drei Viertel der Stadt in Schutt und Asche.

1946 wird Kiel zur Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins ernannt. Seitdem erlebt die Stadt wieder einen kulturellen und wirtschaftlichen Aufschwung.

Kiel und die Marine - eine enge Verbindung

Heute ist die Marine aus Kiel nicht mehr wegzudenken, was auch durch internationale Flottenbesuche immer wieder deutlich wird. Die im Osten an den Naturpark Holsteinische Schweiz angrenzende Stadt ist durchweg von ihrer Lage an der Ostsee geprägt. Der Seehafen mit Fracht-, Fähr- und Kreuzfahrtterminals sowie die Werften bilden wichtige wirtschaftliche Säulen, lange Küstenpromenaden und Sandstrände sind ein ideales Naherholungsgebiet.

Die Sehenswürdigkeiten der Stadt haben ebenfalls meist mit dem Thema Wasser zu tun. Dazu zählen neben Fördepromenade und Hafen das Marine-Ehrenmal und U-Boot U995 in Laboe, das Aquarium des Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung sowie die Schleusenanlage des Nord-Ostsee-Kanals, der bei Kiel-Holtenau in die Ostsee mündet. Er gehört zu den meistbefahrenen künstlichen Wasserstraßen der Welt.

Weitere Informationen Kiel: Sehenswürdigkeiten in der Stadt am Wasser Die Stadt an der Förde lebt von und mit der Ostsee. Große Fährschiffe fahren bis ins Zentrum der Segelmetropole. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 07.07.2016 | 19:30 Uhr