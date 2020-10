NDR Retro: Diesseits und jenseits der Zonengrenze

Die Reihe "Diesseits und jenseits der Zonengrenze" ist ein im Rahmen der Nordschau im NDR Regionalprogramm entwickeltes deutsch-deutsches Magazin, das aus norddeutscher Perspektive über Aktuelles aus der DDR und der östlichen Macht-Hemisphäre berichtet hat. Die Sendung wurde von 1960 bis 1965 in Hannover produziert und hatte unter anderem das heutige Sendegebiet Mecklenburg-Vorpommern im Fokus. Um Objektivität - aus westlicher Sicht - bemüht, sollten auch DDR-Zuschauer angesprochen werden. Bei den Beiträgen handelt sich meist um kommentierte Mitschnitte aus dem DDR-Fernsehen. Der Sprecherton ist jedoch in vielen Fällen nicht mehr erhalten. Hier finden Sie alle online verfügbaren Sendungen und Beiträge unter dem Label NDR Retro. Das komplette Retro-Angebot des NDR finden Sie im Mediatheks-Chanel NDR Retro, das gesamte Retro-Angebot aller Landesrundfunkanstalten gebündelt in der ARD Mediathek.