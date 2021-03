Nena: Mit Neuer Deutscher Welle zum 80er-Jahre-Star Stand: 24.03.2021 09:57 Uhr Als Susanne Gabriele Kerner am 24. März 1960 in Hagen das Licht der Welt erblickt, ahnt keiner, dass sie als Nena einmal zur Stimme gegen den Kalten Krieg werden wird. Heute polarisiert sie mit umstrittenen Posts in der Corona-Pandemie.

Unangepasstheit ist von Anfang an ihr Lebensmotto und so ist es wenig verwunderlich, dass sie in der elften Klasse die Schule abbricht und Musik macht. Nachdem Nena die Schule abgebrochen hat, macht sie auf Wunsch ihrer Eltern eine Ausbildung zur Goldschmiedin. Ihre eigentliche Zukunft sieht Nena, wie sie seit einem Spanien-Urlaub in Kindertagen (abgeleitet vom spanischen niña = Mädchen) von allen genannt wird, allerdings in der Musik.

Mit "The Stripes" in die "Plattenküche"

Sie schließt sich der Band "The Stripes" an, die es immerhin bis zu einem Auftritt in der legendären "Plattenküche" schafft. Anfang der 80er-Jahre trennt sich die Gruppe. Mit dem Schlagzeuger der Band, ihrem damaligen Freund Rolf Brendel, geht Nena 1982 nach West-Berlin.

Dort arbeitet sie zunächst als Sekretärin bei dem Star-Fotografen Jim Rakete. Der ist "nebenbei" Manager von Nina Hagen und erkennt, dass seine neue "Vorzimmerdame" ein Talent hat. Plötzlich geht alles Schlag auf Schlag. Mit dem ersten Titel "Nur geträumt" landen Nena und ihre neue Band zunächst einen Ladenhüter, der es aber in die Charts schafft, nachdem die Gruppe im ARD-"Musikladen" auftritt. Rund 40.000 Mal verkauft sich die Single danach - pro Tag.

"99 Luftballons" wird erfolgreichster Titel der Neuen Deutschen Welle

Der zweite Titel führt dann zum internationalen Durchbruch für Nena und ihre Band: "99 Luftballons" avanciert zum erfolgreichsten Titel der Neuen Deutschen Welle (NDW). Die Idee zum Text des Anti-Kriegs-Songs stammt von Band-Mitglied Carlo Karges, der sich bei einem Stones-Konzert in West-Berlin fragt, was wohl passieren würde, wenn die aufsteigenden Luftballons über die Grenzen getrieben würden und fälschlicherweise eine paranoide Reaktion auslösten. Die Musik schreibt, wie die zu vielen anderen Hits, Keyboarder Uwe Fahrenkrog-Petersen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz steigt der Song bis auf den ersten Platz der Charts und ist auch international vertreten: England, Australien, Japan - alle sind im Nena-Fieber und sogar in den USA belegt der Titel Platz 2. Ausverkaufte Konzertreisen folgen, weitere Hits und auch ein Kino-Film: "Gib Gas - ich will Spaß" mit NDW-Kollege Markus. Trotz des Erfolgs trennt sich die Band 1987.

Schicksalsschlag und Wunder

Bei Dreharbeiten zu dem Film "Der Unsichtbare" lernt Nena den Schauspieler Benedict Freitag kennen und lieben. Die Geburt des gemeinsamen Sohnes Christopher Daniel am 2. Februar 1988 wird für Nena zum größten Schicksalsschlag: Die Sängerin erleidet während der Geburt einen Herzstillstand, kann aber gerettet werden, bei dem Baby bleibt eine lebensgefährliche Gehirnverletzung zurück. Elf Monate kämpfen die Eltern um sein Leben - vergebens. Als Christopher Daniel am 19. Januar 1989 stirbt, bricht für Nena und ihren Partner eine Welt zusammen.

Das Ende dieses schicksalsträchtigen Jahres und ihre Gefühle verarbeitet Nena mit einer neuen Platte. "Wunder gescheh'n" ist mehr als ein Ausdruck für naive Hoffnung. Denn ihr ganz persönliches Wunder trägt sie zu diesem Zeitpunkt bereits in sich: Am 7. April 1990 bringt Nena die gesunden Zwillinge Larissa und Sakia zur Welt. Kurze Zeit später aber trennen sich die Eltern.

Neue Beziehung und weitere Kinder

Während sie ihre Kinder jeden Abend mit Liedern in den Schlaf singt, entdeckt Nena eine ganz neue musikalische Seite an sich: Kinderlieder. Erfolgreich bringt sie mehrere CDs mit Klassikern, aber auch eigenen Kompositionen auf den Markt. Damit knüpft sie zwar nicht an die alten Erfolge an, ersingt sich aber eine ziemlich junge Fangemeinde.

In dem zwölf Jahre jüngeren Schlagzeuger Philipp Palm findet sie Mitte der 90er-Jahre ihren neuen Lebenspartner. Seitdem leben die beiden zusammen. Zwei weitere Kinder krönen das Glück: Samuel Vincent (*1995) und Simeon Joel (*1997).

Alte Hits in neuem Gewand

Richtig weg ist der NDW-Star in all den Jahren nie. Aber die großen Erfolge bleiben aus. So macht Nena aus der Not eine Tugend und präsentiert ab 2002 die alten Hits in neuem Gewand, produziert und arrangiert vom früheren Keyboarder Uwe Fahrenkrog-Petersen. Vor allem die umkomponierte Fassung von "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" zusammen mit Pop-Star Kim Wilde wird ein Riesenerfolg.

Viel Sport und gesunde Ernährung machen aus der Sängerin ein echtes Energiebündel. Die Qualitäten der durchtrainierten Sängerin hat auch ein Hamburger Versandhaus entdeckt - und so avanciert Nena zur ersten 50-jährigen Rock-Oma, die wohl jemals ein Katalog-Titelbild zierte.

Ihre Kinder machen Nena früh zur Oma

Den Titel "Großmutter" darf Nena sich übrigens ganz offiziell seit Dezember 2009 geben. Und das gleich im Doppelpack: Ihre Zwillingskinder Larissa und Sakia machen sie im Abstand von nur zwei Tagen zur Oma von Enkeltochter Carla Maria und Enkelsohn Noah. Im September 2013 bekommt Larissa ihr zweites Kind, was Nena zum dritten Mal zur Oma macht.

Ärger mit den Lehrern werden die Kleinen wohl nicht fürchten müssen, schließlich ist Nena Gründerin einer eigenen Schule. Die Tochter eines Gymnasiallehrers und einer Grundschullehrerin erfüllt sich 2007 den Traum, Schüler in einem selbstbestimmten Rahmen lernen zu lassen. Die "Neue Schule Hamburg" wird von Nenas Lebenspartner Philipp Palm geleitet und steht in Hamburg-Rahlstedt. Dort hat Nena mit ihrer Familie auch ihr privates Zuhause gefunden.

Präsent als Jury-Mitglied in Casting-Shows

2009 geht Nena mit dem neuen Album "Made in Germany" und einer anschließenden Tournee wieder musikalisch an den Start. Und sie sitzt 2010 in der Jury bei "Unser Star für Oslo". Es soll nicht die letzte Jurorentätigkeit in einer Casting-Show bleiben, parallel macht sie auch selbst weiterhin Musik. 2012 erscheint das 17. Studio-Album "Du bist gut". Drei Jahre später folgt Ende Februar 2015 "Oldschool". Darauf ist Nena mit ungewohnten Elektro-Beats zu hören, bleibt dem 80er-Sound aber treu.

Corona und Querdenker: Polarisierende Worte in Social-Posts

Im Zuge der Corona-Pandemie macht die einstige Ikone der Neuen Deutschen Welle mit polarisierenden Posts auf sich aufmerksam. Ihre jüngsten Dankes-Worte bei Instagram an Corona-Demonstranten in Kassel und den umstrittenen Sänger Xavier Naidoo lassen für verschiedene Medien wie etwa dem "Spiegel", "Stern" und der "Berliner Morgenpost" kaum mehr Zweifel zu, dass sich der 80er-Jahre-Star nun klar mit der Querdenker-Bewegung solidarisiert.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version hatten wir berichtet, dass sich die Single "Nur geträumt" nach dem Auftritt der Band im ARD-"Musikladen" 40.000 Mal verkauft habe. Das ist nicht korrekt: Die Single wurde rund 40.000 Mal pro Tag verkauft. Songs wie "Nur geträumt" oder "99 Luftballons" sind Erfolge der Band Nena, nicht allein der Sängerin und Frontfrau. So stammt der Text zu "99 Luftballons" von Gitarrist Carlo Karges, die Musik steuerte Uwe Fahrenkrog-Petersen bei. Fahrenkrog-Petersen produzierte und arrangierte auch die alten Erfolgs-Songs der Band neu für Nenas Comeback als Solo-Künstlerin Anfang der 2000er.

