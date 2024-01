#everynamecounts: 30.000 Namen gegen das Vergessen digitalisieren Stand: 24.01.2024 17:00 Uhr Mit den Arolsen Archives befindet sich in Hessen das weltweit größte Archiv über Opfer und Überlebende des NS-Regimes. Auch in diesem Jahr sollen wieder zehntausende Akten anlässlich des Holocaust-Gedenktags digitalisiert werden.

30.000 Namen in einer Woche - das ist erneut das Ziel der #everynamecounts Challenge zum Internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar. Aus diesem Anlass rufen die Arolsen Archives Freiwillige auf, bei der Digitalisierung von Dokumenten über NS-Überlebende mitzuhelfen. Dieses Jahr geht es um Karten aus der sogenannten Auswandererkartei, die im Staatsarchiv Bremen aufbewahrt wird.

Es wäre ein großer Schritt gegen das Vergessen, könnte man eines Tages den Namen und die Geschichte eines jeden Holocaust-Opfers mit einer einfachen Internet-Recherche finden. Genau das haben sich die Arolsen Archives in Hessen zum Ziel gesetzt. Dort befindet sich das weltweit größte Archiv über die Opfer und die Überlebenden des NS-Regimes - und Zigtausende Akten sollen digitalisiert werden. Jeder kann dabei mitmachen. Rund um den Holocaust-Gedenktag können Freiwillige mithelfen - und zwar bis zum 28. Januar, 20 Uhr. Aber auch danach ist mitmachen bei #everynamecounts weiter ausdrücklich erwünscht.

Die Daten lassen sich über ein leicht verständliches, intuitiv nutzbares Tool eingeben, versprechen die Verantwortlichen. Alle Infos: https://everynamecounts.arolsen-archives.org.

Direktorin Azoulay: Verständnis für schwierige Lage von Migranten

Ein Name in der Kartei ist zum Beispiel Erich Mosbach, ein Arzt aus Stettin, der mehrere Lager, darunter das KZ Buchenwald, überlebte. Im Mai 1946 betrat er mit seiner Familie in Bremerhaven das Auswandererschiff "Marine Flasher", das auf seiner ersten Reise mehr als 850 NS-Überlebende nach New York brachte.

Floriane Azoulay, Direktorin der Arolsen Archives, sagte über die Challenge 2024: "Die Arolsen Archives wollen den Blick darauf lenken, vor welchen Herausforderungen die Menschen standen, die sich zu einem Neustart in einem fremden Land entschieden. Sie brauchten Hilfe, Unterstützung und Verständnis für ihre schwierige Lage. So wie Migrant*innen zu jeder Zeit, auch heute."

2023 ging es um Häftlingskarten aus dem KZ Stutthof

2023 hat zum Beispiel Marie Zachger die Daten ins System eingetippt, die auf der Häftlingskarte auf ihrem Bildschirm zu lesen sind. Die Studentin aus Hamburg hat sich an der Challenge des Arolsen Archives beteiligt: 30.000 Häftlingskarten aus dem Konzentrationslager Stutthof in Polen sollten innerhalb einer Woche digitalisiert werden. #everynamecounts, jeder Name zählt - so der Name der Aktion.

50 Namen hat die Hamburgerin in das System eingetragen und gemerkt: 50 Namen, 50 Schicksale. Bei jedem habe sie versucht, den Namen auszusprechen und dem Hintergrund dieser Tätigkeit gerecht zu werden: "Man weiß ja, dies ist eine Person."

Form des Gedenkens fördert Nähe zu Einzelschicksalen

Eine Form der Erinnerungskultur, die bei den Arolsen Archives heutzutage vor allem digital gedacht wird, sagt die Direktorin Floriane Azoulay: "Wir haben festgestellt, dass die Teilnahme an #everynamecounts eine sehr niederschwellige und intuitive Art des Gedenkens ist. Und man tut etwas, das nachhaltig ist, indem man einen Namen erfasst." So komme man dem Schicksal einer Person sehr nah - und lerne etwas dazu.

Das erlebte auch Marie Zachger so: "Ich hatte das etwa häufig, dass einige Geburtstag gehabt hätten. Das sind dann so Momente … Oder wenn man sieht, die Person - das Kind - war damals fünf Jahre alt, als es deportiert wurde. Das sind dann besonders erschreckende Momente, die einem nahegehen."

Weltweit größtes Archiv über Opfer des NS-Regimes

Zachger hat mit ihrer Arbeit dabei geholfen, die historischen Dokumente der Arolsen Archives für alle zugänglich zu machen. Das Archiv im hessischen Bad Arolsen in Hessen, früher bekannt unter dem Namen Internationaler Suchdienst (ITS), beherbergt eine Sammlung mit Hinweisen zu mehr als 17,5 Millionen Menschen. Dieses UNESCO-Weltdokumentenerbe umfasst Unterlagen zu den verschiedenen Opfer-Gruppen des NS-Regimes - von nationalsozialistischer Verfolgung über Zwangsarbeit bis zum Holocaust.

Opfer-Biografien sollen rekonstruiert werden

Die Digitalisierung dieses Bestands wäre ohne die Hilfe von Freiwilligen nicht machbar, sagt Direktorin Azoulay: "Es sind noch Millionen von Namen, die erfasst werden müssen. Unser Ziel ist es, diese Biografien soweit es geht zu rekonstruieren - und diese Daten zur Verfügung zu stellen." Bei der Bearbeitung gilt ein Sechs-Augen-Prinzip: Jedes Dokument wird von drei verschiedenen Helfer*innen bearbeitet. Und nur, wenn deren Eingaben identisch sind, werden die Daten ins Archiv übernommen.

Auch Roma Mukherjee hat sich 2023 an der Aktion beteiligt. Die damals 48-Jährige weiß, wie wichtig diese Arbeit für Angehörige ist. "Ich kenne Leute, die durch Besuche in Arolsen etwas über ihre Verwandten erfahren haben, und ich weiß, dass das ihnen sehr wichtig war." Und selbst, wenn es keine Angehörigen mehr gibt: "Diese unfassbare Anzahl an Menschen, die ermordet worden sind und kein Grab erhalten haben" - dass wenigstens namentlich an sie erinnert wird, sei wichtig.

"Entscheidungsträger von morgen abholen, wo sie aktiv sind"

Sowohl Marie Zachger als auch Roma Mukherjee haben in den Sozialen Medien von der Aktion erfahren. Auch ein Ansatz der Arolsen Archives, Erinnerungskultur neu zu denken: "Unsere Zielgruppe ist die jüngere Generation. Das sind die Entscheidungsträger von morgen. Das sind diejenigen, die wir aktivieren und sensibilisieren wollen", sagt Direktorin Azoulay. "Und wir wollen sie dort abholen, wo sie aktiv sind. Das ist auf Social Media. Und wir sehen auch: Wenn wir uns auf Formate einschwingen, die für diese Generation gemacht sind, sprechen sie zum Beispiel die ältere Generation, meine Generation genauso an."

70.000 Namen von NS-Verfolgten wurden 2023 digitalisiert

Damit hat das internationale Zentrum über NS-Verfolgung in Bad Arolsen auch Erfolg: "Dank der Hilfe von über 15.000 Freiwilligen aus der ganzen Welt haben wir das Ziel der Challenge erreicht und konnten nun insgesamt knapp 70.000 Namen von NS-Verfolgten aus verschiedenen KZ und aus einer Suchkartei aus der frühen Nachkriegszeit erfassen", schreiben die Verantwortlichen 2023 auf ihrer Homepage. Auch 160 Institutionen und Unternehmen hätten sich mit ihren Netzwerken beteiligt.

Für die Zukunft hoffen die Initiatoren auf weitere Freiwillige, die sich an der Digitalisierung von Millionen Schicksalen beteiligen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 27.01.2023 | 14:24 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel NS-Zeit Zweiter Weltkrieg