Musik-Doku: Hip-Hop - Made in Germany

Anfang der 1980er-Jahre schwappt die brandneue Hip-Hop-Kultur aus New York über den Atlantik nach Deutschland. Seitdem hat sich der deutsche Hip-Hop stetig verändert und weiterentwickelt. Er reagiert auf Ereignisse, nimmt den Zeitgeist auf, kritisiert und polarisiert dabei. Die Doku-Serie erzählt in vier Episoden die Geschichte des Hip-Hop in Deutschland.

Zu sehen sind sie im NDR Fernsehen an diesen Terminen:



27. Januar, 01:00 Uhr

03. Februar, 01:00 Uhr

10. Februar, 01:00 Uhr

10. Februar, 01:45 Uhr

In der ARD-Mediathek sind die Folgen jeweils im Anschluss zu finden.