Stand: 11.02.2019 20:33 Uhr Video: Esther Bejarano berichtet über KZ Auschwitz

Musik rettete ihr einst das Leben, nun benutzt sie sie, um an die Schrecken des Holocaust zu erinnern: die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano. Die 94-Jährige war zu Gast in der Christuskirche in Hamburg-Othmarschen und berichtete von ihren Erlebnissen und den Gräueltaten des NS-Regimes. Die Veranstaltung fand in Zusammenarbeit mit "apropolis - das politische Forum für Jugendliche e.V." statt und richtete sich hauptsächlich an Jugendliche.

VIDEO: Esther Bejarano berichtet über die NS-Zeit (119 Min)

Esther Bejarano war ein junges Mädchen, als sie nach Auschwitz deportiert wurde. Weil sie im Mädchenorchester des Lagers Akkordeon spielte, überlebte sie die Gefangenschaft. Im Gegensatz zu den fast 1,1 Millionen Juden, die zwischen den Jahren 1940 und 1945 in dem Lager den Tod fanden. Bejarano hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, diese Menschen und ihr Leiden nicht in Vergessenheit geraten zu lassen: Sie besucht Schulen, erzählt von den Gräueltaten des Nationalsozialismus und der Zeit in Auschwitz, tritt bei Lesungen auf und gibt Konzerte mit den Hip-Hoppern von "Microphone Mafia".

