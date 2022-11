Aus der deutschen Synchron-Fassung:



"Spiel's noch einmal, Sam!" - Ilsa Lund sieht in Rick's Café den Musiker Sam wieder und bedrängt ihn, ihr Lieblingslied "As Time Goes By" nach Jahren wieder zu spielen.



"Ich seh' dir in die Augen, Kleines!" - Rick spricht den Satz zu Ilsa, zweimal in Paris und in der Schluss-Szene des Films am Flughafen.



"Verhaftet die üblichen Verdächtigen!" - Polizeichef Renault deckt mit dem Befehl Rick, der zuvor den deutschen Major Strasser erschossen hatte.



"Uns bleibt immer noch Paris." - Mit diesen Worten veraschiedet sich Rick von Ilsa auf dem Rollfeld der Flughafens am Ende des Films.



"Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber bald und dann für den Rest deines Lebens." - Rick drängt mit diesen Worten Ilsa, nicht bei ihm in Casablanca zu bleiben, sondern mit ihrem Mann das Land zu verlassen.



"Louis, ich glaube, dies ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft." - der Schlussdialog des Films zwischen Rick Blaine und Polizeichef Renault.