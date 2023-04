Stand: 28.04.2015 13:30 Uhr Hexen-Verfolgung in Norddeutschland

In der Zeit zwischen 1450 und 1750 wurden in West- und Mitteleuropa etwa 100.000 Menschen, in der Mehrzahl Frauen (etwa 80 Prozent), als vermeintliche Hexen hingerichtet.

In Bezug auf die Hexenverfolgung galt der protestantische Norden Deutschlands - mit Ausnahme von Mecklenburg-Vorpommern - lange als weniger betroffene Region Europas. Neueste Forschungen ergaben, dass das zwar nach wie vor für Städte wie Hamburg oder Lübeck stimmt, nicht aber für die ländlichen Regionen.