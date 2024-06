Zensus: Fragen und Antworten

Der gesetzlich angeordnete Zensus ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Der Stichtag für die jetzt veröffentlichten Zahlen war der 15. Mai 2022. Für diese umfangreiche Statistik wurden nicht wie bei einer klassischen Volkszählung alle Bürgerinnen und Bürger befragt, sondern es wurde zunächst auf bereits vorhandene Daten aus den Verwaltungsregistern zugegriffen, zum Beispiel auf die Melderegister der Kommunen. Zusätzlich mussten bei der Haushaltebefragung etwas mehr als zehn Prozent der Bevölkerung Angaben machen, um falsche Meldedaten zu korrigieren und um weitere Aspekte zu erheben, zum Beispiel Bildungsstand oder Berufstätigkeit. Die Antworten wurden anonymisiert ausgewertet, damit kein Rückschluss auf einzelne Personen möglich ist. Die Ergebnisse dieser zufällig gezogenen Stichprobe von etwa 10,3 Millionen Menschen wurden auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet. Zu den Wohngebäuden mussten hingegen alle Immobilienbesitzer Angaben machen - erstmals auch zur Nettokaltmiete und zu den Gründen für den Leerstand von Wohnraum. Zuständig für den Zensus sind die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Im Laufe des Sommers wird das Statistische Bundesamt weitere Daten aus dem Zensus 2022 veröffentlichen. Nach 2011 ist der Zensus 2022 erst der zweite seit der Wiedervereinigung Deutschlands.

Der Zensus ermittelt Daten, die als Grundlage für politische Planungen und Entscheidungen in Deutschland dienen sollen. Die Daten - zum Beispiel zur Alterung der Bevölkerung, zum Energieträger der Heizungen und zum Leerstand von Wohnungen - können der Politik Hinweise geben, in welchen Bereichen der Staat für seine Bürgerinnen und Bürger mehr investieren sollte - zum Beispiel bei Fragen wie: Gibt es ausreichend Wohnraum, Schulen oder Studienplätze? Der Zensus bildet keine individuellen Lebensverhältnisse oder Einstellungen einzelner Personen in der Bevölkerung ab. Ziel ist vielmehr, auf Basis der allgemeinen Daten Entwicklungen festzustellen und bedarfsgerecht planen zu können.

Die Zensus-Erhebungen liefern:

aktuelle Bevölkerungszahlen,

demografische Daten wie Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Geburtsland der Einwohnerinnen und Einwohner,

Daten zum Bildungsstand und zur Erwerbstätigkeit der Bevölkerung,

Daten zur Wohnsituation wie durchschnittliche Wohnungsgröße, Anzahl der Personen im Haushalt und Höhe der Nettokaltmiete,

Heizungsart und hauptsächlicher Energieträger der Heizung,

Heizungsart und hauptsächlicher Energieträger der Heizung,

Wohnungsleerstand und Gründe dafür. Alle Daten werden anonymisiert ausgewertet, um die Privatsphäre der Menschen zu schützen. Zudem sollen durch die Zensusdaten ja auch keine Aussagen über einzelne Personen und deren Lebensumstände getroffen werden, sondern es geht darum, durch die Berechnung von Summen und Durchschnitten zu allgemeinen Aussagen zu gelangen.

Die Zensusdaten werden vom Statistischen Bundesamt sehr detailliert veröffentlicht - teilweise bis auf ein Raster von 100 mal 100 Metern. Um in diesen Gitterzellen oder auch in sehr kleinen Gemeinden dennoch den Rückschluss auf einzelne Menschen zu verhindern, werden beim kleinen Zahlen die Daten leicht verfälscht. Durch dieses Geheimhaltungsverfahren kann es vorkommen, dass Summen scheinbar falsch sind – zum Beispiel, dass in einer Gemeinde mit zehn Einwohnern sechs Frauen und fünf Männer leben. Die amtlichen Bevölkerungszahlen werden jedoch laut destatis für alle administrativen Gebietseinheiten mit dem unveränderten Originalwert ausgewiesen.

Für den Zensus 2022 bildet das am 3. Dezember 2019 in Kraft getretene Zensusgesetz die Rechtsgrundlage. Darin festgelegt sind die Erhebungsmerkmale für Haushaltebefragungen, Gebäude- und Wohnungszählungen sowie Erhebungen in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnheimen. Darüber hinaus regelt das Gesetz auch den Stichprobenumfang, die Aufteilung der Kosten zwischen Bund und Ländern sowie Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes.



Laut einer EU-Verordnung sind seit 2008 die Mitgliedsstaaten zur Erfassung von Bevölkerungsdaten verpflichtet. Damit die Ergebnisse EU-weit vergleichbar sind, werden die Daten nach einem festgelegten Merkmalskatalog erhoben.

Laut Statistischem Bundesamt umfasste die Stichprobe zur Befragung der Haushalte rund 10,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Darüber hinaus gab es Befragungen in Wohnheimen (rund 350.000 Personen) sowie Erhebungen an Gemeinschaftsunterkünften (etwa 50.000 Einrichtungen).

Die Gebäude- und Wohnungszählung war eine Vollerhebung: 23 Millionen Eigentümerinnen und Eigentümer oder Immobilienverwaltungen wurden postalisch dazu aufgefordert, Angaben zu ihren Wohnungen oder Gebäuden mit Wohnraum zu machen.

Im Gegensatz zu den Melderegistern für Bürgerinnen und Bürger gibt es in Deutschland kein einheitliches Verwaltungsregister, in dem der Bestand an Wohnungen und Gebäuden erfasst wird. Daher war auch diese Erhebung Bestandteil des Zensus 2022 und liefert erstmals seit 2011 wieder flächendeckende Zahlen zum Wohnraum in Deutschland. Für wohnungspolitische Entscheidungen und Maßnahmen in der Raumplanung dienen diese Ergebnisse in der Zukunft als wichtige Grundlage. Auskunftspflichtig waren alle Eigentümerinnen und Eigentümer, Verwalterinnen und Verwalter sowie sonstige Verfügungs- und Nutzungsberechtigte von Gebäuden oder Wohnungen.

Der Zensus findet in großen Zeitabständen statt, derzeit alle zehn Jahre. Nach 2011 hätte ursprünglich 2021 ein Zensus durchgeführt werden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Erhebungen jedoch auf 2022 (Stichtag 15. Mai) verschoben. Den nächsten Zensus gibt es regulär dann wieder im Jahr 2031. Geplant ist dann laut destatis ein ausschließlich registerbasierter Zensus ohne Befragungen.