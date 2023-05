Klimawandel im Norden: So steigen die Temperaturen in Ihrer Region Stand: 22.05.2023 15:31 Uhr Ist es in Ihrer Region heute wärmer als es sein sollte? Sehen Sie die aktuellen Durchschnittstemperaturen im historischen Vergleich und finden Sie heraus, wie sich der Klimawandel im Norden von Deutschland bemerkbar macht.

von Lalon Sander

Geben Sie Ihre Postleitzahl ein, um zu sehen, wie außergewöhnlich die aktuellen Temperaturen in Ihrer Region sind.

Stationsfinder Suche nach Postleitzahl

Warum der Zeitraum 1961 bis 1990? Dieser Zeitraum ist von der Weltwetterorganisation als internationale Vergleichsperiode für die Erderwärmung festgelegt. Dieser Zeitraum war in vielen Regionen der Welt noch vergleichsweise wenig vom Klimawandel beeinflusst. Zugleich ist es ein Zeitraum, für den viele und genaue Wetterdaten vorliegen. Um den tatsächlichen Einfluss des Klimawandels zu messen, wäre der Vergleich mit dem Zeitraum 1850 bis 1900 treffender, der auch vom Weltklimarat als "vorindustrielle Zeit" bezeichnet wird. Die Ziele des Pariser Abkommens, die Erderwärmung auf 2 Grad Celsius und möglichst 1,5 Grad zu begrenzen, beziehen sich auf diesen Zeitraum.



Allerdings gibt es für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts häufig wenige oder nicht gut aufbereitete Daten. So auch in Deutschland: Erst seit 1881 gibt es in Deutschland flächendeckende und systematische Wetterbeobachtungen. Die Daten aus den ersten Jahrzehnten sind aber zu großen Teilen noch nicht digitalisiert und es gibt häufig nur Monatswerte. Tägliche Messungen, wie wir sie hier im Artikel verwenden, gibt es vor allem seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Auch deshalb nutzen wir 1961 bis 1990 als Vergleichsperiode. Klimawandel – wie viel wärmer ist es geworden? Das Wetter verändert sich von Tag zu Tag, teilweise gibt es sehr große Schwankungen. Deshalb sind auch heute noch Tage möglich, die im Vergleich zum Durchschnitt 1961 bis 1990 kühler ausfallen. Die Temperaturabweichungen nach oben sind aber häufiger und stärker – weshalb sich die Durchschnittstemperatur erhöht. Dieser durchschnittliche Zustand des Wetters über einen langen Zeitraum wie 30 Jahre wird von Meteorologen als das Klima einer Region bezeichnet. Erkennbar ist die Erwärmung an der Wetterstation in Ihrer Nähe beispielsweise in sogenannten Wärmestreifen. Diese Darstellung - entwickelt von dem Klimawissenschaftler Ed Hawkins - zeigt, wie stark die jährliche Durchschnittstemperatur einer bestimmten Region vom langjährigen Mittel abweicht. Blaue Streifen zeigen Jahre an, die kühler waren als dieser Wert, rote Streifen zeigen wärmere Jahre an und weiße Streifen sind Jahre, die durchschnittlich warm waren. Deutlich sichtbar wird, dass es in den vergangenen zwanzig Jahren fast ausschließlich rote Streifen gab.

Welche Folgen hat der Klimawandel in Deutschland?

Die Jahre 2022 und 2018 waren in Deutschland die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Temperaturen hierzulande steigen zudem schneller als im weltweiten Durchschnitt. In Deutschland war das Rekordjahr 2022 2,3 Grad Celsius wärmer als der langjährige Durchschnitt im Zeitraum 1961 bis 1990.

Zwei Grad mehr mag nach einer eher kleinen und vielleicht sogar angenehmen Veränderung klingen, doch die Klimaerwärmung in Deutschland hat verheerende Auswirkungen. Die Zahl der heißen Tage - also Tage, die mehr als 30 Grad Celsius erreichen - hat sich seit 1950 verdreifacht. An heißen Tagen leiden insbesondere Kinder, chronisch kranke und ältere Menschen und bei Hitzewellen sterben in Deutschland schon jetzt regelmäßig Hunderte Menschen. Am 20. Juli 2022 wurdenin Hamburg sogar mehr als 40 Grad Celsius gemessen, ein Wert, den es bis dahin noch nie so weit nördlich in Europa gegeben hatte.

Seit 2018 hat es zudem eine mehrjährige Serie von besonders trockenen und warmen Sommern gegeben. In der Landwirtschaft fehlte Wasser zum Gießen und es kam zu kleineren Ernten mit Schäden in Milliardenhöhe. Die Zahl der Waldbrände ist gestiegen und die Erträge in der Forstwirtschaft gesunken. Die Wasserpegel in den Flüssen sanken - im vergangenen Jahr war eine Weile die Schifffahrt auf dem Rhein unmöglich. Manche Orte verboten sogar die Entnahme von Grundwasser, weil dieses stark abgesunken war.

Deutschland erwärmt sich vergleichsweise schnell

Im Pariser Abkommen heißt es, dass die Länder der Welt versuchen wollen, die Erderwärmung auf unter 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Während weltweit dieser politisch wichtige Schwellenwert wohl erst in den 2030ern dauerhaft überschritten wird, ist es in Deutschland bereits seit einigen Jahren soweit.

Dass sich die Regionen der Erde unterschiedlich schnell erwärmen, hängt zum Beispiel mit der Verteilung von Landmasse und Ozeanen zusammen, denn die Landflächen erwärmen sich schneller. Aber auch andere Faktoren spielen eine Rolle: Am Nordpol zum Beispiel reflektierte früher das Arktis-Eis viel Sonnenstrahlung zurück ins All. Doch mit schwindendem Eis geht dieser Effekt zurück und die Arktis erwärmt sich umso schneller - bisher bereits um mehr als 3 Grad Celsius.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 20.04.2023 | 21:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Extremwetter