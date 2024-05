Wie läuft der Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland?

Die Bundesregierung hat im Erneuerbare-Energien-Gesetz und im Windenergie-auf-See-Gesetz konkrete Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien festgelegt. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht außerdem regelmäßig Daten zu den insgesamt gebauten Solar- und Windkraftanlagen deutschlandweit. Außerdem sind im öffentlichen Marktstammdatenregister Daten zu allen in Deutschland gebauten Kraftwerken zu finden. Um tagesaktuell den Fortschritt bei den Ausbauzielen bewerten zu können, vergleichen wir die im Marktstammdatenregister angemeldete Gesamtleistung der Kraftwerke mit den Zielen der Bundesregierung. Diese Daten verwenden wir ebenfalls, um die gebaute Leistung der jeweiligen Landkreise in den Karten unten zu berechnen. Die Einträge im Marktstammdatenregister werden von den Kraftwerksbesitzerinnen und -besitzern eingepflegt und können deshalb Ungenauigkeiten oder Fehler beinhalten, die von uns nur in manchen Fällen korrigiert werden können. Für die langfristige Bewertung nutzen wir deshalb die Berichte der Bundesnetzagentur.