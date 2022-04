Gasspeicher in Deutschland: So steht es um die Füllstände Stand: 28.04.2022 14:18 Uhr Von der Gazprom-Tochter Astora betriebene Gasspeicher in Niedersachsen blieben monatelang so gut wie leer. Aktuelle Daten zeigen, wie sich Deutschlands Gasreserven derzeit entwickeln.

Deutschlands Erdgasspeicher sind ziemlich groß - die fünftgrößten weltweit nach Russland, der Ukraine, den USA und Kanada. In ihnen kann so viel Gas gespeichert werden, dass es einer Energiemenge von ungefähr 255 Terrawattstunden entspricht - also ungefähr einem Viertel des jährlichen deutschen Gasverbrauchs. Geleert werden diese Vorräte vor allem im Winter, wenn der Bedarf nach Heizwärme und somit nach Gas steigt. In den Sommermonaten hingegen werden sie wieder befüllt - so zumindest sollte es sein.

Nur rund ein Drittel der Speicherkapazität mit Gas befüllt

Aktuelle Daten zeigen, dass der Füllstand der Gasspeicher derzeit zwar dem üblichen Anstieg im Jahresverlauf folgt, doch mit 34 Prozent liegt er rund 11 Prozentpunkte unter dem Mittel der Vorjahre. Würde der komplette Gasverbrauch Deutschlands aus den Vorräten gespeist, so würden diese ab jetzt grob geschätzt etwa 43 Tage reichen – vorausgesetzt der Verbrauch wäre ähnlich wie in den Vorjahren. (Stand: 26.04.2022)

Gasspeicher von Gazprom-Tochter Astora nicht befüllt

Der Grund für den vergleichsweise niedrigen Füllstand: Rund ein Fünftel der Gasspeicherkapazität in Deutschland lag bislang in der Hand der Firma Astora und die hat ihre Speicher seit Sommer 2021 kaum befüllen lassen. So mancher Experte vermutet dahinter ein politisches Druckmittel der russischen Regierung, denn Astora ist eine Tocher der Gazprom Germania, dem russischen Ableger des Staatskonzern Gazprom. Die folgende Grafik zeigt: Seit Ende November nahm der Füllstand der Astora-Speicher kontinuierlich ab.

Der größte der Astora-Speicher - gleichzeitig der größte Speicher Deutschlands - befindet sich im niedersächsischen Rehden. Er ist derzeit so gut wie leer.

"Dass die jetzt seit Sommer nicht mehr befüllt haben, ist natürlich eine Katastrophe und eindeutig strategische Kriegstreiberei", sagt Michael Sterner, Leiter der Forschungsstelle Energienetze und Energiespeicher an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg, zu den niedrigen Astora-Füllständen.

"Kein marktwirtschaftlicher Grund ersichtlich"

Und auch Peter Markewitz, Wissenschaftler am Institut für Energie- und Klimaforschung des Forschungszentrums Jülich, sagt, ein marktwirtschaftlicher Grund für dieses Verhalten sei nicht ersichtlich. "Schließlich haben sich die anderen Speicherbetreiber auch alle anders verhalten", so Markewitz. "Insofern liegt der Verdacht nahe, dass das interessengesteuert war." Inzwischen hat die Bundesnetzagentur als Treuhänderin vorübergehend die Geschäfte der Gazprom Germania übernommen.

Bereits vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine waren Stimmen laut geworden, die eine staatlich kontrollierte Gasreserve forderten. Diese soll nun mit dem jüngst im Bundestag verabschiedeten Gasspeichergesetz kommen. Es sieht vor, dass die Gasspeicher zu bestimmten Stichtagen im Jahr bestimmte Mindestfüllstände vorweisen müssen: 80 Prozent am 1. Oktober, 90 Prozent am 1. November und, ab dem kommenden Jahr, 40 Prozent am 1. Februar.

Bislang haben die Speicherbetreiber ihre Kapazitäten an Energieunternehmen vermietet, die dann frei entscheiden konnten, wie viel des von ihnen gekauften Gases sie wann einlagern. Das soll sich mit den Vorgaben des neuen Gesetzes ändern: Wer Kapazitäten bucht, soll auch einspeichern müssen. Tun die Unternehmen dies nicht, hat künftig Trading Hub Europe, eine Tochterfirma der Pipeline-Betreiber, per Gesetz verschiedene Möglichkeiten, Kaufanreize zu schaffen oder die Gasspeicher letztlich selbst zu befüllen. Die Kosten dafür werden auf die Nutzer des Gasnetzes, und somit voraussichtlich letztlich auf die Verbraucher, umgelegt.

Betreiber üben Kritik am neuen Gasspeichergesetz

Die Speicherbetreiber sind von den Plänen alles andere als begeistert. "Das Gasspeichergesetz macht die Speicherbewirtschaftung für die Kunden unattraktiver", sagt Sebastian Bleschke, Geschäftsführer der Initiative Energien Speichern (INES), einem Zusammenschluss von Betreibern deutscher Gas- und Wasserstoffspeicher. Er sieht die Gefahr, dass die Speicherbetreiber durch die Eingriffe in den bislang unregulierten Markt in finanzielle Bedrängnis geraten. Unter anderem könnten Verträge zwischen den Betreibern und den Energieunternehmen platzen, da die Unternehmen die gebuchten Speicherkapazitäten nicht mehr so flexibel nutzen können wie bisher.

"Ich kann nachvollziehen, dass bei den Speicherbetreibern gewisse Ängste bestehen, weil man die wirtschaftlichen Auswirkungen dieses neuen Instruments aus der Perspektive eines Speicherbetreibers noch nicht kennt", sagt der Jülicher Forscher Markewitz. "Andererseits haben wir beim Erdöl schon seit vielen Jahren eine gesetzliche Pflicht zur Bevorratung. Auch wenn die Randbedingungen etwas anders sind als beim Erdgas, funktioniert das ziemlich lautlos und ohne Protest der betroffenen Firmen."

Mehr als die Hälfte deutscher Gasimporte aus Russland

Nicht nur gibt es beim Erdöl bereits seit Längerem eine staatlich angeordnete Reserve, es gibt auch - anders als beim Gas - genaue Daten dazu, wie in Deutschland mit dem Rohstoff gehandelt wird. Die Unternehmen müssen entsprechende Zahlen an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) melden, das diese monatlich veröffentlicht. Da solche verpflichtenden Angaben beim Gas fehlen, lässt sich der Anteil russischen Gases am deutschen Gesamtimport nicht exakt bestimmen. Energieforscher Markewitz geht von rund 53 Prozent aus. Andere Quellen kommen auf ähnliche Werte.

Insgesamt deckt die Bundesrepublik mehr als 90 Prozent ihres Gasbedarfs aus Importen. Sprich: Es gibt kaum Gasförderung in Deutschland, die Abhängigkeit vom Ausland - insbesondere von Russland - ist groß. Markewitz und seine Kollegen vom Institut für Energie- und Klimaforschung haben Abschätzungen dazu gemacht, wie schnell und durch welche Maßnahmen sich diese Abhängigkeit von Russland vermeiden ließe. Ihr Fazit: Mittel- und langfristig spielt sowohl die geregelte Gasbevorratung als auch die stärkere Nutzung von Flüssiggas (LNG) eine Rolle. Außerdem wichtig nach Ansicht der Forscher: das Umrüsten von Gasheizungen auf Wärmepumpen sowie der rasche Ausbau von erneuerbaren Energien.

Wie Deutschland von russischem Gas unabhängig werden kann

Kurzfristig, also innerhalb von Tagen bis Wochen, könne etwa ein Drittel der russischen Erdgasimporte eingespart werden, prognostizieren die Forscher. Dafür gelte es Energie zu sparen und bei der Stromerzeugung für eine sehr begrenzte Zeit auf andere Energieträger wie Kohle umzusteigen. Die Haushalte spielen bei den Einsparungen eine wichtige Rolle, denn ein großer Teil des in Deutschland verbrauchten Gases fließt in das Beheizen von Wohnungen.

"Die Frage ist nur, wie man die Leute dazu bekommt, die Temperatur um ein oder zwei Grad herunter zu regeln", gibt Forscher Markewitz zu bedenken. Dafür gibt es jedoch bereits jetzt eigentlich einen starken Anreiz, denn die Gaspreise sind - unter anderem bedingt durch den Ukraine-Krieg - weiterhin hoch.

