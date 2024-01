NDR Data: Das Team hinter den Daten-Recherchen

Nicht nur Augenzeugen, Expertinnen oder Textdokumente können journalistische Quellen sein: Auch aus großen Datenmengen lassen sich relevante Erkenntnisse ziehen. Und zu vielen gesellschaftlich relevanten Bereichen gibt es heutzutage Daten zuhauf.

Datenrecherche: Trends und Auffälligkeiten finden

Das Team von NDR Data recherchiert und analysiert Datensätze - teilweise mit eigens dafür geschriebenem Programmcode. Sind in den Zahlen etwa bestimmte Trends erkennbar? Gibt es regionale Auffälligkeiten oder Ausreißer? Was sagen Betroffene oder Forschende zu den Mustern in den Daten?

Oft entstehen die Recherchen gemeinsam mit anderen Redaktionen aus dem NDR. Die Ergebnisse bereitet NDR Data für alle Kanäle des Norddeutschen Rundfunks auf. Sie sind zu sehen und hören im Radio und Fernsehen sowie auf NDR.de.