Gaspreis aktuell: So viel kostet die Kilowattstunde Stand: 24.04.2023 08:30 Uhr Die Kosten für die Kilowattstunde Gas liegen zwar deutlich höher als vor zwei Jahren, doch immerhin sinken sie seit September. Aktuelle Daten zeigen die Entwicklung des Gaspreises für Neukunden.

von Christina Maciejewski, Anna Behrend

Erdgas wurde durch den Krieg in der Ukraine zwischenzeitlich extrem teuer. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Gaspreisen für Neukunden wider. Sie erreichten laut dem Vergleichsportal Verivox im vergangenen Herbst mit gut 40 Cent pro Kilowattstunde ihren Höhepunkt. Laut Daten von Verivox kostet eine Kilowattstunde Gas derzeit im Mittel 10,4 Cent für Neukunden (Datenstand: 24.04.2023). Die Preise für Bestandskunden und Kunden in der Grundversorgung können davon abweichen. Der mittlere Preis für Neukunden ist im Vergleich zur Vorwoche um 0,4 Prozent gesunken. Im Vorkrisenjahr 2021 lag er um diese Zeit bei 4,8 Cent pro Kilowattstunde.

Gaspreis: Die Daten hinter der Grafik Das Vergleichsportal Verivox verfügt über eine Datenbank, die tagesaktuell und postleitzahlgenau aktuelle Neukundentarife verschiedener Anbieter für Strom und Gas zeigt. Aus diesen Daten berechnet Verivox für jede Postleitzahl die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten für eine vier- bis fünfköpfige Musterfamilie im günstigsten auf dem Portal verfügbaren Tarif. Dabei wird für die Familie ein Stromverbrauch von 4.000 Kilowattstunden und ein Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden angenommen. Nicht in den Daten enthalten sind Grundversorgungstarife und Tarife, die nicht bei Verivox verfügbar sind. Um die Preise besser miteinander vergleichen zu können, verwendet Verivox seit Anfang 2023 zudem für die Berechnung nur noch solche Tarife, die eine Preisgarantie von 12 Monaten haben. Die Preise sind bei Verivox brutto angegeben.



Die von uns gezeigten Daten von Verivox sind ein deutschlandweites gewichtetes Mittel der günstigsten Preise, die wir für jede Postleitzahl abrufen - umgerechnet auf den Preis je Kilowattstunde. Für Sonn- und Feiertage, an denen keine Daten geliefert werden, zeigen wir jeweils den letzten verfügbaren Wert.

Sinkende Gaspreise seit Anfang September

Die tagesaktuelle Grafik zeigt: Der Gaspreis liegt derzeit etwa auf dem Niveau vom Spätherbst 2021. Dass sowohl die Großmarkt- als auch die Endverbraucherpreise für Gas wieder gesunken sind, hat laut dem Energie-Experten Jochen Linßen vermutlich mehrere Gründe. Dämpfend auf die Gaspreisentwicklung wirkten sich die gut gefüllten Speicher aus, ebenso wie die teils ungewöhnlich milde Witterung sowie Einsparungen in Industrie, Kraftwerken, Gewerbe und Haushalten, so Linßen, der Wissenschaftler am Forschungszentrum Jülich und Professor für Gas- und Wasserstoffinfrastruktur ist.

LNG-Importe entspannen den Gasmarkt

Weitere mögliche Gründe für die Preisentspannung sind laut dem Jülicher Forscher unter anderem die Lieferungen von regasifiziertem Flüssigerdgas (LNG) aus Frankreich sowie die Inbetriebnahme deutscher LNG-Terminals. Mitte Januar begann der Regelbetrieb am ersten deutschen LNG-Terminal in Wilhelmshaven und auch das Terminal in Lubmin ist - nach einer kurzen Testphase - inzwischen im Regelbetrieb. Zudem ist das LNG-Terminal in Brunsbüttel am 20. Januar in die Testphase gestartet, im April soll dann auch dort der Regelbetrieb beginnen.

Gaspreisbremse: Einmalzahlung und Preis-Obergrenze

Um den hohen Gaspreisen entgegenzuwirken, einigten sich Bund und Länder auf eine Reihe von Maßnahmen. Zum einen entfällt für Privathaushalte, die auf Gas oder Fernwärme angewiesen sind, die Abschlagszahlung im Dezember. Bei Haushalten, die keinen Direktvertrag mit einem Versorger haben (in der Regel Mieter), wird der genaue Entlastungsbetrag ermittelt und mit der jährlichen Heizkostenabrechnung verrechnet.

Zum anderen zahlen Privatkunden und kleine Unternehmen ab März durch die sogenannte Preisbremse zwölf Cent pro Kilowattstunde Gas beziehungsweise 9,5 Cent pro Kilowattstunde Fernwärme. Allerdings gilt dies nur für 80 Prozent des üblichen Verbrauchs. Wer mehr verbraucht, muss höhere Preise zahlen. Wer weniger verbraucht, soll mit einem Bonus belohnt werden. Für die Monate Januar und Februar sollen die Versorger die Entlastung rückwirkend berechnen.

Energie sparen: So können Verbraucher Kosten senken

Um den hohen Energiekosten zu begegnen, sollten Verbraucherinnen und Verbraucher jedoch nicht nur auf die staatlichen Entlastungen setzen. Jeder sollte sich fragen, wo Energie eingespart werden könne, empfiehlt Julia Schröder, Expertin für Energiepreise der Verbraucherzentrale Niedersachsen. "Hier gibt es viele Möglichkeiten: Beispielsweise die richtige Einstellung der Heizung, die generelle Absenkung der Raumtemperatur oder nur so lange und so warm wie nötig zu duschen."

Gasanbieter-Wechsel kann sich wieder lohnen

Seit Jahresbeginn bekommen Neukunden durch gesunkene Handelspreise für Gas und Strom inzwischen wieder günstigere Tarife. In bestehenden Verträgen komme diese Entwicklung jedoch nicht an, sagt Expertin Julia Schröder. Viele Versorger hätten ihre Preise sogar über den jeweiligen Preisdeckel hinaus erhöht.

Ein Anbieterwechsel sei durch diese Entwicklung erstmals seit Monaten wieder eine Option für Verbraucherinnen und Verbraucher, so Schröder. Allerdings sei noch nicht klar, wie sich der Markt entwickle und ob er sich dauerhaft stabilisiere. Sich für zwölf oder 24 Monate vertraglich zu binden, stelle daher auch ein gewisses Risiko dar, sagt die Verbraucherschützerin und warnt vor einem übereilten Anbieterwechsel.

Vorsicht bei Discount-Anbietern

Inzwischen gibt es laut Schröder in Vergleichsportalen wieder mehr Angebote von Discount-Anbietern. "Die Vertragsbedingungen sollten vorab ganz besonders überprüft werden - etwa die Laufzeit, enthaltene Preisgarantien sowie gegebenenfalls die Verrechnung von Boni", sagt die Expertin für Verbraucherschutz. Boni seien kritisch zu betrachten, da sie meist nur für kurze Zeit gewährt würden. Bei der Suche in Portalen sollten Verbraucher zudem genau auf die Sucheinstellungen achten und zum Beispiel Tarife mit Vorkasse ausschließen.

