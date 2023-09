Weniger Fahrgäste als vor der Pandemie - trotz Deutschlandticket

In regelmäßigen Abständen werden alle Transportunternehmen in Deutschland zu ihren Fahrgastzahlen befragt. Firmen, die bei der Totalerhebung mehr als 250.000 Fahrgäste befördern, müssen dann vierteljährlich ihre Fahrgastzahlen an das Statistische Bundesamt melden. In Bahnen werden häufig automatische Zählsysteme eingesetzt, die beispielsweise das Gewicht der Zugwaggons nutzen oder Lichtschranken in Türen auswerten. Auch die Kameras an Bahnhöfen oder in den Bahnen können zur Zählung genutzt werden. Dabei wird oft eine Stichprobe hochgerechnet. Da sich der Kreis der berichtenden Unternehmen im Bahnverkehr nicht stark verändert und diese automatisierte Zählsysteme verwenden, hält das Statistische Bundesamt diese Zahlen für vergleichsweise belastbar. Für Busse sind die Daten unsicherer, da dort oft automatische Zählsysteme fehlen.