Stand: 13.11.2024 05:00 Uhr Der NDR Wohn-O-Mat findet den passenden Wohnort von Frauke Reyer

Neufelderkoog, Gingst, Balje - drei Orte direkt am Meer und trotzdem sind die Mieten dort niedrig! Der NDR Wohn-O-Mat findet den perfekt passenden Wohnort in Norddeutschland.

Das neue News-Spiel des NDR lädt dazu ein, den Norden spielerisch zu entdecken: Mit wenigen Klicks die eigenen Vorlieben angeben und schon liefert der vom NDR-Datenteam entwickelte Wohn-O-Mat Vorschläge für passende Wohnorte.

Ortsgröße, Miete, Infrastruktur - welcher Wohnort passt?

Familien suchen vielleicht ein günstiges Haus oder eine bezahlbare Wohnung in der Nähe einer Großstadt. Junge Singles möchten möglicherweise in einem Ort mit vielen anderen jungen Leuten leben, die eine ähnliche politische Einstellung haben. Ein Rentnerehepaar, das sich am Meer zur Ruhe setzen will, findet mit dem NDR Wohn-O-Mat einen Ort, in dem es Supermarkt und Hausarzt gibt.

Eigene Wohnort-Favoriten mit Freunden teilen

Auch wer nicht umziehen will, kann mit dem NDR Wohn-O-Mat den Norden mit seinen 2.776 Städten und Gemeinden erkunden. Die vorgeschlagenen Orte kann man mit einem Swipe nach links ablehnen oder mit einem Rechts-Swipe als Favorit sammeln. Und die eigenen Top 3-Wohnorte lassen sich dann ganz einfach mit Freunden teilen.

Neue Orte in Norddeutschland kennenlernen

Bist du eher Typ Wollbrandshausen, Typ Luckow oder Typ Krummendeich? Unser News Game liefert manchmal auch überraschende Antworten und lädt dazu ein, norddeutsche Orte kennenzulernen, auf die man selbst nie gekommen wäre. Zum Beispiel Hoya mitten in Niedersachsen: Der kleine Ort mit 3.800 Einwohnern und hohem Grünflächen-Anteil verfügt über Kino, Bibliothek und Schwimmbad. Und auch bis zur nächsten Bus-Haltestelle ist es in Hoya nicht weit.

Keine günstigen Immobilien rund um Hamburg

Wer günstig ein Haus oder eine Wohnung in der Nähe von Hamburg kaufen möchte, muss allerdings schnell feststellen: Fehlanzeige! Erweitert man die eigenen Kriterien und akzeptiert auch mittlere Immobilienpreise, finden sich immerhin 26 Orte rund um Hamburg. Zwei davon verfügen sogar über einen Bahnhof und schnelles Internet: Horneburg und Buxtehude, beide im Landkreis Stade.

Mietpreise bei Neuvermietung können höher liegen

Bei den Mietpreisen sollte man sich klarmachen, dass der NDR Wohn-O-Mat die Bestandsmieten aus dem Zensus von 2022 abbildet. Langjährige Mieter zahlen aber in der Regel sehr viel weniger als bei einer Neuvermietung. Das ist vermutlich auch der Grund, warum der NDR Wohn-O-Mat selbst auf den Inseln Rügen und Usedom Orte mit niedrigen Mieten findet. Die Neuvermietungspreise lagen 2022 jedoch auf Rügen wie fast überall in Norddeutschland deutlich höher als die Bestandsmieten. Aber mit dem NDR Wohn-O-Mat lassen sich auch Orte entdecken wie Nordenham in Niedersachsen: Dort sind nicht nur die Bestandsmieten niedrig, sondern auch die Neuvermietungspreise lagen 2022 unter dem nordeutschen Durchschnitt.