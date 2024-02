Arm und reich oft getrennt: So leben Stadtbewohner im Norden Stand: 16.01.2024 09:25 Uhr Ob reich oder arm: In großen Städten leben sehr unterschiedliche Einkommensgruppen. Häufig jedoch klar voneinander getrennt: Eine neue Studie zeigt, wie ungleich verteilt die Menschen im Norden leben.

von Isabel Lerch

Wenn man es auf eine einfache Formel bringen will, lautet sie so: Wer arm ist, lebt am Stadtrand. Das zeigt eine neue Studie des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB). Sie belegt eine häufig gefühlte Wahrnehmung vieler Städter: Dass wohlhabende und ärmere Menschen häufig getrennt und in sehr unterschiedlichen Stadtteilen leben. Sozialforscher nennen diesen Effekt Segregation.

Schwerin: Nirgendwo leben die Menschen je nach Wohlstand getrennter voneinander

Dieses Phänomen zeigt sich nirgendwo - weder im Norden noch sonst irgendwo in Deutschland - so stark wie in Schwerin. In der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns leben die Menschen in sehr unterschiedlichen Stadtteilen - je nachdem, wie groß ihr Geldbeutel ist. Heißt: Keine andere Stadt in Deutschland ist so stark stadtgeografisch nach sozialen Schichten geordnet. Die Stadt ist geteilt und die Wohlstandsgrenze lässt sich sehr genau auf der Karte zeichnen.

So leben finanziell besser gestellten Menschen vor allem im Zentrum: Wer wohlhabend ist, wohnt meist in der Innenstadt oder in der Altstadt, rund um das Schloss. Ärmere Menschen wohnen hingegen eher in bestimmten Vierteln am südlichen Stadtrand, zum Beispiel in Großer Dreesch, Neu Zippendorf, Mueßer Holz oder Lankow. "Gerade das südliche Schwerin sticht wirklich extrem ins Auge", sagt Wissenschaftler Marcel Helbig, der die Daten ausgewertet hat.

Schwerin: Viel Leerstand

Er erklärt sich die hohen Segegrationswerte in Schwerin mit einer besonderen Entwicklung des Wohnungsmarkts: "Während in anderen Plattenbaugebieten im Osten sich die Zahl der Bewohner stabilisierte, nahm sie in den entsprechenden Stadtteilen Schwerins weiter ab. Das heißt also: Die Leerstände wurden enorm groß", sagt der Forscher. Den vielen Platz hätte man genutzt, um vor allem Neuzugewanderte unterzubringen.

"Da haben sehr viele private Investoren investiert. Die haben dann so eine Art Geschäftsmodell daraus gemacht haben: Wenig Geld zu investieren in die Gebäude vor Ort. Und ob das nun Asylbewerber oder Grundsicherungsempfänger sind, war nicht entscheidend. Denn die Miete wird ja vom Staat nach einem bestimmten Satz bezahlt", erklärt Helbig. Das Angebot hätte man dann gerne angenommen und entsprechend auch die Bestände voll gemacht.

Auch in anderen ostdeutschen Städten zeigt sich dieses Muster - reiches Zentrum, arme Peripherie - auffällig häufig. So zum Beispiel in Leipzig. Ein wesentlicher Grund für diese scharfe Trennung sind architektonische Strukturen. So sind in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der ehemaligen DDR die typischen Plattenbausiedlungen entstanden. Bezahlbarer Wohnraum für eine große Menge an Menschen - dieses Versprechen sorgt bis heute dafür, dass Menschen mit weniger Geld am Stadtrand leben.

Auch in Hannover: Reiches Zentrum, armer Stadtrand

Doch auch in westdeutschen Städten markieren große Hochhaussiedlungen am Stadtrand nach wie vor eine starke Segregation. Ein gutes Beispiel dafür im Norden ist Hannover: Auch hier zeigt sich eine klare räumliche Trennung von Gutverdienern und finanziell schlechter gestellten Bewohnern. Im Stadtteil Hannover-Mühlenberg leben beispielsweise ärmere Menschen konzentrierter auf einem Fleck. Die Bewohner im Stadtzentrum sind dagegen im Schnitt finanziell besser gestellt.

Stadtplanung und architektonische Muster sind jedoch nur ein Grund für die geografische Trennung von Armen und Reichen. "Um heutige Segregationsprozesse erklären zu können, muss man teilweise relativ weit zurückblicken", sagt der Forscher. Aus der wissenschaftlichen Forschung ist bekannt, so Helbig: "Jede Stadt ist auf eine bestimmte Art aufgebaut und hat seine ganz eigene geschichtliche Entwicklung."

Wo alte Industrien sterben, verschärft sich die Segregation

Für die Städte in Norddeutschland sieht Aber insgesamt gibt es eine Reihe von norddeutschen Städten, wo gerade alte Industrien gestorben sind. Dort vor allem die Armutsanteile angestiegen sind, viele Leute weggezogen sind, die Leerstandsquoten angestiegen sind und jetzt mit Zuwanderung, vor allem von Ärmeren aus anderen Ländern, dass die Segregation noch mal befeuert hat, weil die genau in diese Gebiete dann am Ende auch zugezogen sind.

Ein anderer wichtiger Grund sind laut Forscher Marcel Helbig wirtschaftliche Entwicklungen: "Insgesamt gibt es eine Reihe von norddeutschen Städten, wo insbesondere alte Industrien gestorben sind", sagt er.

Jede Stadt hat ihre eigene geschichte - und entsprechend ihr eigenes Muster

Welchen Einfluss hat der örtliche Mietspiegel?

In Göttingen leben anteilig die meisten Akademiker

Wie wurden die Daten erhoben? Die gezeigten Daten beruhen auf Berechnungen des Sozialwissenschaftlers Marcel Helbig, der am Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) und am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe in Bamberg forscht. Sie stammen aus Helbigs Studie "Hinter den Fassaden. Zur Ungleichverteilung von Armut, Reichtum, Bildung und Ethnie in den deutschen Städten" vom Dezember 2023. Helbig hat dafür Daten der Bundesagentur für Arbeit verwendet. Diese enthalten für jeden Quadratkilometer der größten 153 Städte ab 60.000 Einwohnern die Zahl der Empfänger von Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch II ("Hartz IV", seit 2023 Bürgergeld), der Angestellten mit einem Einkommen von mindestens 4.800 Euro brutto im Monat und der Berufstätigen und Arbeitslosen mit Hochschulabschluss, jeweils in der Altersgruppe 15 bis 64 (erwerbsfähiges Alter). Daten zu Studierenden, Beamten, Selbstständigen und Rentnern sind nicht enthalten, da diese Personengruppen außerhalb der Zuständigkeit der Arbeitsagentur liegen. Aus Datenschutzgründen sind die Zahlen auf die nächste Zehnerstelle gerundet. Die Einwohnerzahlen zur Berechnung der Anteile hat das Unternehmen GfK Geomarketing im Auftrag des WZB berechnet. Hier können Sie die Rohdaten herunterladen.

