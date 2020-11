Stand: 13.11.2020 11:48 Uhr Zur Sache: Wie leben - bleibt alles anders nach der Corona-Krise?

Die Corona-Pandemie hat unser Leben verändert - doch wie geht es danach weiter? Darum geht es in der ARD-Themenwoche vom 15. bis 21.11.2020 und in der Sendung Zur Sache diskutieren wir am Sonntag mit Experten darüber.

Werden wir nach der Krise nachhaltiger leben?

Erst K-Krise, dann C-Krise, auf Klimakrise folgt die Coronakrise. Und was kommt danach? Geht alles so weiter wie vor Corona? Oder ändern wir unser Verhalten, wie wir es ja wegen der Pandemie auch schon geändert haben - entweder weil wir es mussten oder weil wir einfach vorsichtiger geworden sind. Werden wir vielleicht nach der Krise nachhaltiger leben, weniger verreisen, mehr regionale Produkte einkaufen, weniger konsumieren?

Oder sind wir der Krisen überdrüssig und können uns vor lauter Corona nicht noch um Klimaschutz und Nachhaltigkeit kümmern? Man denke an die Heizpilze, das ständige Lüften bei laufender Heizung und die Einweg-Masken.

Tatsächlich gibt es bei der Klimakrise und der Coronakrise Gemeinsamkeiten: "Beide Krisen lehren uns, dass wir mit der Natur nicht verhandeln können und dass es sehr gefährlich ist, das zu ignorieren", sagt der Kieler Nachhaltigkeitsforscher Christian Berg. Und der Kieler Klimaforscher Mojib Latif sieht durchaus große Chancen, warum wir gerade jetzt die Chance ergreifen müssten, nachhaltiger zu leben. Ob der innere Schweinehund da aber mitspielt?

Was uns so oft daran hindert, nachhaltiger zu sein, warum es aber gerade jetzt in dieser Ausnahmezeit gelingen könnte und was wir Positives aus der Coronakrise mitnehmen können - darum geht es anlässlich der ARD-Themenwoche #Wieleben - bleibt alles anders am Sonntag, den 15.11.2020 ab 18:05 Uhr in unserer Sendung Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord.

Klimaforscher Mojib Latif und Nachhaltigkeitsexperte Berg zu Gast

Talkgäste bei Moderatorin Dortje Harders sind:



Prof. Dr. Christian Berg, Nachhaltigkeitsforscher aus Kiel

Prof. Dr. Mojib Latif, Klimaforscher aus Kiel

Diskutieren Sie mit!

Natürlich können Sie sich wieder an der Sendung beteiligen: Nutzen Sie einfach das unten angefügte Formular oder senden Sie uns eine Nachricht im Messenger der kostenlosen Schleswig-Holstein App. Sie können auch eine Mail schreiben an zursache@wellenord.de - oder rufen Sie uns kostenlos an unter (0 8000) 96 66 66.

