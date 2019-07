Stand: 26.07.2019 09:40 Uhr Leckere Beeren: Die Vitamin-Bomben des Sommers Im Sommer ist das Angebot an Beeren besonders groß: Jetzt sind Himbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren und Heidelbeeren reif. In den Früchten stecken viele Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe, die im Körper besondere Funktionen erfüllen. Trotzdem sind sie kalorienarm, in 100 Gramm Beeren stecken maximal 44 Kalorien. Blaubeer-Saison in Niedersachsen Hallo Niedersachsen - 27.06.2019 19:30 Uhr Niedersachsen ist Deutschlands Blaubeer-Land: Zwei Drittel aller Beeren werden dort angebaut. In Grethem bei Schwarmstedt steht sogar der älteste Blaubeerhof Deutschlands. HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable Type Status Report Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges. Apache Tomcat/7.0.90 Beerenobst enthält gesunde Inhaltsstoffe Beeren enthalten viele Ballaststoffe, deshalb machen sie so schnell satt. Den sekundären Pflanzenstoffen in Beeren wird eine antioxidative Wirkung nachgesagt: Sie sollen beschädigte Körperzellen reparieren können. Je nach Sorte enthalten Beeren unterschiedliche Mengen Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Kalium, Calcium, Phosphor, Carotin, Folsäure, Pektin, Silizium, Anthocyane, Antioxidantien, Eisen, Magnesium und Zink.

In Erdbeeren steckt eine große Menge Folat, das der Körper für die Zellteilung benötigt. Sie enthalten auch viel Vitamin C: 57 Milligramm pro 100 Gramm. Das ist mehr Vitamin C als in Zitronen mit 50 Milligramm pro 100 Gramm.

