Temu-Shop: Darauf sollten Verbraucher beim Einkauf achten Stand: 31.01.2024 12:38 Uhr Der Online-Shop Temu lockt mit Kampfpreisen. Verbraucherschützer raten zur Vorsicht. Was ist Temu? Warum sind die Waren aus China so billig? Und wie sicher ist der Einkauf?

Kinderschuhe für fünf Euro, eine Jeans für sieben und eine Smartwatch für zehn. Dazu kostenloser Versand vom anderen Ende der Welt - aus China. Temu, eine Art Online-Basar für Billigwaren, lockt Schnäppchenjäger hierzulande mit Kampfpreisen, Blitzrabatten und spielerischem Einkaufserlebnis. Der junge Online-Shop erreicht vor allem preissensible Kunden über Werbung in Suchmaschinen, Social-Media-Kanälen und über seine App. Die Shopping-App ist seit April 2023 in Deutschland verfügbar und gelangte in kürzester Zeit in die Download-Charts der App-Stores.

Temu lockt mit Spielen und Rabatten

Die Temu-App lockt mit einer bunten Anmutung, einem riesigen Angebot sowie Elementen wie Gewinnspielen, Rabatten oder Countdown-Zähler. Diese Dark Patterns (dunkle Muster) genannten Designs und Prozesse verleiten Nutzerinnen und Nutzer unbewusst zum Kaufen. Vor allem Kinder und Jugendliche sind leicht zu verführen. Zudem animieren Push-Nachrichten ständig zum Kauf. Auch die Zahlung ist einfach: Temu bietet nahezu alle aktuellen Zahlungsarten an - von PayPal über Apple Pay bis hin zum Kauf auf Rechnung über Klarna.

Warum ist Temu so günstig?

Ein Grund für die günstigen Preise bei Temu: Es gibt keine Zwischenhändler. Der Online-Shop vermittelt direkt zwischen chinesischen Herstellern und deutschen Käufern. Temu unterhält dementsprechend kein eigenes Warenlager. Durch den direkten Verkauf an deutsche Kunden können die chinesischen Verkäufer ihre Waren entsprechend günstig anbieten. Darüber hinaus haben die chinesischen Hersteller beim Verkauf über Temu einen Wettbewerbsvorteil: Denn sie müssen aufgrund des sogenannten Weltpostvertrags für kleine Pakete, die per Luftpost verschickt werden und einen Wert von 150 Euro nicht überschreiten, keine Zollgebühren zahlen.

Ist der Online-Shop Temu seriös?

Hinter dem in den USA ansässigen Unternehmen Temu steht der 2015 gegründete, chinesische Online-Handel-Gigant Pinduoduo. Es handelt sich bei Temu also nicht um einen Fake-Shop, sondern um einen echten Online-Shop, bei dem Käufer die Ware in der Regel auch erhalten. Doch was geschieht, wenn die Verkäufer ihre Ware doch nicht schicken oder es zu Problemen bei Lieferung, Qualität oder Sicherheit der Produkte kommt? Temu sieht sich lediglich als Vermittler und weist in den Nutzungsbedingungen auf der Website deutlich darauf hin. So heißt es unter anderem: "Wir [...] garantieren keine Existenz, Qualität, Sicherheit, Eignung oder Rechtmäßigkeit der Produkte [...]. Darüber hinaus sind wir nicht verantwortlich für die Leistung oder das Verhalten von Verkäufern [...] oder dafür, dass ein Verkäufer eine Bestellung tatsächlich abschließen wird".

Wie lange dauert eine Lieferung von Temu?

Das die meisten Produkte bei Temu aus China geliefert werden, dauert der Versand grundsätzlich länger als bei anderen Shopping-Plattformen. Temu selbst verspricht eine Lieferzeit von fünf bis vierzehn Werktagen. Verbraucher sollten damit rechnen, dass es zu Verzögerungen kommen kann, etwa durch Probleme bei Transport oder Zoll. Kunden berichten im Internet von unterschiedlichen Erfahrungen. Einige loben die schnelle Lieferung, andere beklagen sich über die Dauer oder darüber, dass Ware nicht angekommen ist.

Wie sicher sind Produkte von Temu?

Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass niedrige Preise mit geringer Produktqualität und -sicherheit einhergehen können. Häufig liegt Temu-Produkten keine Bedienungsanleitung in deutscher Sprache bei. Dass Größen und Gewichtsangaben in Produktbeschreibungen oft fehlen, kann für Überraschungen sorgen. So war eine in der NDR Sendung Markt testweise gekaufte Lampe deutlich kleiner als angenommen. Ein Autotüröffner mit Fernbedienung funkte auf verbotener Militärfrequenz und eine Smartwatch fiel durch ihre ungesicherte Datenübertragung auf.

CE-Zeichen für Sicherheitsstandards fehlt häufig

Bei Temu-Produkten ist das CE-Zeichen, mit dem sich europäische Hersteller zur Einhaltung von Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz verpflichten, oft nicht vorhanden oder sogar gefälscht. So können Waren von Temu unter Umständen giftige Stoffe oder schlecht verarbeitete Materialien enthalten. Tobias Alm von der Marktüberwachung der Bundesnetzagentur bemängelte in der NDR Sendung Markt einen testweise gekauften Dampfgarer: Dieser hatte lediglich einen für Kaltgeräte geeigneten dünnen Stecker statt einen dicken Stecker mit Schutzkontakten (sogenannter SchuKoStecker). Darüber hinaus bemängelte Alm die Bauweise des Geräts, Nutzer könnten sich Verbrennungen oder Stromschläge zuziehen.

Käufer müssen unter Umständen für Schäden haften

Richten von Temu gekaufte Produkte nach der Einfuhr Schaden an, kann das für den jeweiligen Käufer im Ernstfall schwere Konsequenzen haben. Denn beim Direktkauf aus China wird der Käufer zum Importeur, wodurch bei der Einfuhr die Haftung für die Produkte vom Hersteller auf den Käufer übergeht. Löst ein an den Nachbarn verliehener Akku-Staubsauger von Temu zum Beispiel beim Laden im Nachbarhaus ein Feuer aus, muss der Käufer des Geräts unter Umständen für entstandene Schäden haften. Wer dennoch bei Temu kaufen möchte, sollte laut Verbraucherzentrale auf Folgendes achten:

kritisch sein (bei Produkten zum Beispiel Größenangaben überprüfen)

vorab Bewertungen anderer Kunden lesen

sich über geltende Zollbestimmungen sowie eventuell anfallende Steuern und Gebühren informieren

wenn möglich nicht in Vorkasse gehen, sondern erst nach Erhalt der Ware und Zufriedenheit mit den Produkten zahlen

bei Zahlungsaufforderungen trotz ausstehender Warenlieferung den Online-Kundenservice von Temu kontaktieren (Zahlungsaufforderungen nicht ignorieren!)

Datenschutz: Temu sammelt viele Daten

Temu macht laut Verbraucherzentrale keinen Hehl daraus, an personenbezogenen Daten interessiert zu sein und diese auch für kommerzielle Zwecke zu nutzen. Die Temu-App holt sich viele Berechtigungen zur Datennutzung. Sie kann - anders als andere Shopping-Apps - Screenshots erstellen, ohne dass der Nutzer etwas davon mitbekommt. Zudem kann sie im Hintergrund weitere Apps laden und installieren oder kann den genauen Standort feststellen. Ob all diese Funktionen genutzt werden, ist allerdings unklar.

Wer auf der Plattform möglichst wenig Daten hinterlassen möchte, sollte das Tracking des Standorts in den Einstellungen seines Smartphones oder Tablets deaktivieren, so der Rat der Verbraucherschützer. Auch der Zugriff auf Kontakte, Fotos und Mikrofon sollte verweigert werden. Außerdem rät die Verbraucherzentrale von Single-Sign-On ab.

Wie nachhaltig ist Temu?

Der Mix aus permanenter Werbung, spielerischem App-Design, günstigen Preisen und kostenlosem Versand fördert häufige Bestellungen. Durch ihre leichte Verfügbarkeit werden die Produkte zudem eher kurz- als langfristig genutzt. Doch die ressourcenintensive Produktion der Waren und die weltweiten Lieferungen sowie Rücksendungen belasten die Umwelt in großem Maße. Die Verbraucherzentrale schreibt auf ihrer Website: "Die Mentalität 'Billig-Produkte neu kaufen' anstatt sie wiederzuverwenden, zu reparieren oder Secondhand zu kaufen, geht zu Lasten der endlichen Ressourcen unserer Welt".

Handelsexperten glauben dennoch, dass sich Temu hierzulande durchsetzen wird. Die EU-Kommission plant allerdings, den Weltpostvertrag, der den günstigen Versand aus Fernost ermöglicht, zu reformieren. Ob und wann dies geschieht und was sich durch die Reform ändert, ist aber noch unklar.

