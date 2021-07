Himbeeren: Zarte Früchtchen mit Saison im Sommer Stand: 02.07.2021 09:48 Uhr Himbeeren mit ihrem fruchtig-süßen Aroma schmecken in Desserts, Salaten oder zu Fleisch. Küchenwissen und Rezepte zu den gesunden und kalorienarmen Sommerfrüchten.

Im Sommer wachsen sie in Gärten, auf Feldern und an Wegesrändern: köstliche Himbeeren. Ihre Saison ist bei uns relativ kurz, aus regionalem Anbau sind sie nur ungefähr von Juni bis September erhältlich, wobei zunächst die Sommer- und ab August die Herbsthimbeeren reif sind. Beim Kauf sollte man möglichst immer auf Himbeeren aus der Region zurückgreifen, denn die Früchte schmecken am besten, wenn sie voll ausreifen können und nur kurze Transportwege hinter sich bringen müssen. Wer selber pflückt, erkennt reife Himbeeren an ihrer kräftig roten Färbung und dem süßen Aroma. Zu früh gepflückte Himbeeren schmecken dagegen säuerlich und reifen auch nicht mehr nach.

Gesunde Inhaltsstoffe: Wenig Kalorien, viele Vitamine

Neben einer großen Portion Vitamin C, dem Provitamin A und mehreren B-Vitaminen enthalten Himbeeren besonders viele sekundäre Pflanzenstoffe. Diese sollen antioxidativ wirken - das bedeutet, dass sie beschädigte Körperzellen reparieren können. Außerdem enthalten sie viel Eisen und andere Mineralien sowie Ballaststoffe und wenig Kalorien.

Himbeeren richtig im Kühlschrank aufbewahren

Himbeeren sind sehr empfindlich und sollten möglichst schnell gegessen werden. Wenn man sie nicht sofort verbraucht, gehören sie in den Kühlschrank, und zwar am besten nebeneinander auf einem flachen Teller. Dort halten sie etwa zwei Tage. Werden Himbeeren zu warm gelagert, schimmeln sie schnell, liegen sie über- statt nebeneinander, werden sie matschig.

Früchte möglichst ungewaschen verarbeiten

Vor dem Verarbeiten müssen die Früchte nicht unbedingt gewaschen werden, es sei denn sie sind stark verschmutzt. Das Waschen verwässert das feine Aroma. Himbeeren passen hervorragend zu Desserts wie Eis, Quarkspeisen oder Smoothies, aber auch zu herzhaften Gerichten. Besonders gut harmoniert ihr Aroma mit Geflügel und Kalbfleisch. Auch Salaten verleihen sie eine leckere fruchtige Note.

Bei größere Mengen Marmelade oder Gelee kochen

Wer den köstlichen Geschmack der Beeren über die Saison retten möchte, kann sie zu Marmelade oder Gelee verarbeiten. Auf diese Weise lassen sich auch größere Mengen gut vor dem Verschimmeln bewahren.

Himbeeren am besten einzeln einfrieren

Himbeeren kann man auch einfrieren. Die Früchte zunächst nebeneinander auf einem Blech in der Tiefkühltruhe vorfrieren und dann in Gefrierbeutel füllen. Allerdings sind die aufgetauten Früchte immer etwas matschig, eignen sich aber gut zum Weiterverarbeiten.

Himbeeren im Garten pflanzen und ernten

Himbeersträucher gehören übrigens zu den eher anspruchslosen Gewächsen. Wer einen Garten oder einen ausreichend großen Balkon hat, kann sie meist ohne größere Probleme anpflanzen und sich alljährlich an der eigenen Himbeerernte erfreuen.

