Podclass Contest 2022/23: Sieger-Teams produzieren beim NDR Stand: 27.03.2023 00:12 Uhr 40 Schulklassen, Kurse und Arbeitsgemeinschaften aus Norddeutschland hatten beim ersten NDR einfach.Medien Podclass Contest 2022/23 Ideen eingereicht. Zwölf davon schafften es ins Finale - vier Teams holten jetzt den Sieg. Die besten Ausarbeitungen wurden nun beim NDR in Hamburg prämiert - und professionell produziert.

Seit Herbst vergangenen Jahres waren sie beim Podclass Contest dabei: die "Stranger Teens" aus Barmstedt, das Team von "BeReal@School" aus Hamburg, die "Traumschule" aus Eggesin und das Team "Gen Z Community" aus Hannover. Nachdem sie eine erste Idee eingereicht hatten, bekamen sie in einem Town Hall Format professionelle Tipps von Podcast-Profis.

Nach dieser intensiven Auseinandersetzung mit der Medienpraxis Podcasting machten sich die Podclass-Gruppen an die Arbeit und entwickelten ihre eigenen Formate. Das vorgegebene Motto "Community“ interpretierten sie dabei vielfältig. Zwei Themenbereiche bewegten die jungen Podcast-Amateure besonders: der Schulalltag und die Selbstwahrnehmung als junge Generation.

Nach dem Einzug ins Contest-Finale wurde es dann so richtig ernst. Im Kampf um den Sieg galt es, mit Kreativität und Originalität zwei Kontrahenten aus dem eigenen Bundesland auszustechen. Um die mit NDR Podcast-Expertinnen und -Experten besetzte Jury für ihre Pilotfolge zu begeistern, führten die Teams Umfragen und Experteninterviews, definierten Rollen und Zuständigkeiten, skripteten Dialoge und produzierten sogar erste Jingles und Sound-Elemente. Anfang März prämierten die Jurorinnen und Juroren schließlich die besten Ausarbeitungen und luden die vier Teams zum NDR nach Hamburg ein.

Kopfhörer auf, Regler hoch, Aufnahme läuft

Zwischen dem 21. und 23. März produzierten die vier Sieger-Teams beim NDR in Hamburg Rotherbaum die erste Episode ihrer Podcasts. Im Studio von N-JOY nahmen die Teams der Ricarda-Huch-Schule aus Hannover und der Regionalschule Ernst Thälmann aus Eggesin ihre Pilotfolgen von "Gen Z Community" und "Traumschule" auf. Die erste Episode "Stranger Teens" des Teams vom Carl-Friedrich-von-Weizäcker Gymnasium aus Barmstedt entstand bei NDR 90,3. NDR Kultur produzierte gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der Stadtteilschule Blankenese die erste Episode von "BeReal@School".

Team Niedersachsen: "Gen Z Community"

Schon in der Frühphase der Podcast-Entwicklung stand im neunten Jahrgang des Wahlpflichtkurses Journalismus fest, welches Redaktionsmitglied für bestimmte Aufgaben wie Recherche oder Umfragen zuständig ist. Und auch inhaltlich war sich das Team schnell einig: Die eigene Community der Schülerinnen und Schüler - die sogenannte Generation Z - soll Gegenstand ihres Podcasts sein. Thema der ersten Episode: Jugendtrends wie Social-Media Challenges oder Tänze auf TikTok. Intro und Outro hatten die Schülerinnen und Schüler bereits mit Garage Band vorproduziert. Vor Ort lieh ihnen N-JOY Produzent Dennis Terrey seine "Station Voice" für einen Aufsager.

Team Schleswig-Holstein: "Stranger Teens"

"Warum bist du so bequem? Sei doch nicht so empfindlich! Nun sag doch mal!" - Sätze, die die Schülerinnen und Schüler des Wahlpflichtkurses "Medien und Gesellschaft" aus Bramstedt wohl zu genüge von ihren Eltern hören. Zumindest animierten sie diese Aussagen die "Stranger Teens" dazu, in ihrem Podcast mit Vorurteilen gegenüber ihrer "ach so bequemen" Generation aufzuräumen. Geschickt stützten die Hosts ihre Thesen mit Ergebnissen aus wissenschaftlichen Studien und stellten im Podcast-Studio fest: Auch Jugendliche haben ernst zunehmende Herausforderungen und Schwierigkeiten zu bewältigen - und so faul sind sie dabei gar nicht. Während der Aufnahme gab es großes Lob von Produzent Jan Hänßler und Patin Steffi Banowski: "Ihr stellt euch am Mikro besser an als manch Profi!"

Team Mecklenburg-Vorpommern: "Traumschule"

Bis zur polnischen Grenze sind es aus Eggesin nur wenige Kilometer - nach Hamburg Rotherbaum dafür umso mehr. Mit dem eigens angemieteten Tourbus machten sich die Regionalschülerinnen und Regionalschüler des Wahlpflichtunterrichts "Radio" früh am Morgen auf den Weg in die Hansestadt zum NDR. So blieb zumindest ausreichend Zeit, um das Podcast-Skript endgültig zu verinnerlichen. Vor den N-JOY Mikrofonen präsentierten die Hosts dann ihr persönliches Konzept einer Traumschule. Kernpunkt dessen: Unterrichtsbeginn auf 9 Uhr verschieben. Um ihren Vorschlag auf Umsetzbarkeit hin zu überprüfen, interviewte das Team vorab Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Simone Oldenburg. Ihre Aussagen wurden der Folge später gemeinsam dank Producer Dennis beigemischt.

Team Hamburg: "BeReal@School"

Schon beim Sichten des Konzepts von "BeReal@School" war der Jury klar, dass sie es hier mit einem Podcast "par excellence" zu tun hat. Die Neuntklässlerinnen und Neuntklässler des Kunstprofils hatten nicht nur ein sogenanntes "Mission Statement" formuliert. Auch bedachten sie, dass der Podcast großes Interaktionspotenzial mit der Hörerschaft birgt. So endete ihre erste Episode mit einem Call-to-Action und dem Hinweis auf den Instagram-Kanal des Podcasts. Erste Posting-Entwürfe für diesen lagen selbstverständlich längst vor. Für das musikalische Gerüst sorgte der zwölfte Jahrgang des Musikprofils mit selbst komponiertem Intro und Brakes. Sorgsam betreute NDR Kultur Podcast-Host Philipp Schmid die Produktion von Beginn an. Der Moderator und Pate des Teams lieferte hilfreiche Tipps und Übungen für verständliches Sprechen und gegen das Lampenfieber - mit Erfolg.

Die Expert*innen in der Podclass-Jury

Die vielen teilnehmenden Schulklassen und Kurse machten es der diesjährigen Jury des Podclass Contests nicht gerade leicht. Insbesondere die Abwägung in der Finalrunde sorgte für hitzige Diskussionen unter den Expertinnen und Experten. Dabei galt es nicht nur, Originalität von Titel, Idee, Aufbau und Cover der einzelnen Einreichungen zu bewerten. Auch die Fähigkeit zur seriellen Produktion war ein wichtiges Kriterium - schließlich zielt der Wettbewerb darauf ab, Formate zu unterstützen, die auch nach Abschluss des Contest eigenständig und erfolgreich fortgeführt werden.

Als Podcast-Paten fungierten Christine Pilger (NDR Schleswig-Holstein), Maiken Nielsen (NDR 90,3), Philipp Schmid (NDR Kultur) und Steffi Banowski (NDR 90,3).