Podclass Contest 2023/24: Die Sieger produzieren beim NDR Stand: 15.03.2024 16:57 Uhr "Unsere Heldinnen und Helden" lautete das Motto des NDR einfach.Medien Podclass Contest 2023/24. Insgesamt 31 Schulklassen, Kurse und AGs aus Norddeutschland reichten ihre Ideen ein - vier Teams holten den Sieg. Die ersten Ausarbeitungen wurden jetzt beim NDR in Schwerin, Kiel und Hamburg professionell produziert.

von Christian Öchsle

Mikro an, Regler hoch, Aufnahme läuft! Die Siegerinnen und Sieger des NDR einfach.Medien Podclass Contest 2023/24 stehen fest - und haben auch schon ihren Gewinn eingelöst. In den Landesfunkhäusern in Kiel, Hamburg und Schwerin produzierten sie die erste Episode ihres eigenen Podcasts - zusammen mit den Podcast-Profis des NDR.

Beim Contest dabei sind sie schon seit Herbst 2023. Seitdem setzten sie sich intensiv mit Podcasting auseinander, studierten das NDR Podcast Playbook, bekamen in digitalen Town-Halls Tipps von Podcast-Macher*innen und entwickelten schließlich ihr eigenes Talk-Format. Darüber hinaus gab es für die Finalisten ein Coaching von ihren Podcast-Paten Andreas Kuhlage (NDS), Samir Chawki (SH), Mirja Freye (MV) und Philipp Schmid (HH).

Zwischen dem 12. und 14. März wurden zunächst die Podcasts der Sieger-Teams in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg aufgezeichnet. Die Produktion der Niedersachsen-Sieger folgt Anfang April in Hannover.

Team Schleswig-Holstein: "Kleine Leute, große Taten"

Wer sind schon Lance Armstrong oder Jonas Vingegaard? Friedhelm heißt der Held des Podcast-Teams aus Todenbüttel. In "Kleine Leute, große Taten" dreht sich alles um das Thema Mobilität - besonders auf zwei Rädern. Der Protagonist ihrer ersten Folge hat sich mit dem Rad auf den Weg nach China gemacht und insgesamt 35.000 Kilometer zurückgelegt. Im Interview mit den Schülerinnen und Schülern der Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule erzählt Friedhelm von seinem Abenteuer. Der Contest Jury gefiel besonders der Special-Interest-Ansatz des Podcasts. Außerdem lobten die Jurorinnen und Juroren die journalistische Vorgehensweise der Jugendlichen. Schließlich holten sie für die erste Episode nicht nur Friedhelm ans Mikrofon, sondern ließen auch einen Fahrradladen-Besitzer und eine Sportwissenschaftlerin zu Wort kommen.

AUDIO: Podcast: "Kleine Leute, große Taten" - Episode 1 (11 Min) Podcast: "Kleine Leute, große Taten" - Episode 1 (11 Min)

Team Mecklenburg-Vorpommern: "Erinnern und Gedenken"

In "Erinnern und Gedenken" suchen die Schülerinnen und Schüler des Goethe-Gymnasiums Schwerin nach "stillen Helden" aus ihrer Heimatstadt. Im Podcast, den sie im Laufe der letzten Monate entwickelt haben, wollen sie an Menschen erinnern, die während der NS-Diktatur in Schwerin zu Opfern und Helden wurden. Die erste Folge erzählt die Geschichte der jüdischen Familie Kychenthal. Sie besaß einst ein Kaufhaus am Marktplatz und wurde im Zuge der Arisierung zwangsenteignet. Dass ihnen die Familiengeschichte sehr nahegeht, machen die Schüler*innen des Wahlpflichtkurses Geschichte hörbar deutlich. Der dramaturgische Aufbau der ersten Episode begeisterte die Contest Jury so sehr, dass es bei der Sieger-Wahl keine zwei Meinungen gab.

AUDIO: Podcast: "Erinnern und Gedenken" - Episode 1 (8 Min) Podcast: "Erinnern und Gedenken" - Episode 1 (8 Min)

Team Hamburg: "Vom Spielplatz zum Podcast - unsere Heldenreise"

Das Team aus dem nicht ganz zu Hamburg gehörendem Barmstedt landete mangels adäquater Einsendungen aus der Hansestadt in der HH-Finalrunde. Dort konnten sich die Schülerinnen und Schüler vom Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium mit ihrer außergewöhnlichen Heldenreise deutlich durchsetzen. In der ersten Podcast-Episode geben sie heimliche Kindheitshelden preis und stellen ihre imaginären Freunde von damals vor. Dass Letztere keineswegs peinlich, sondern existenziell waren, belegen sie in der Rubrik "Spielhausgeflüster" anhand von Zahlen und Fakten. Bei der Entwicklung ihres Formats befolgten die Neuntklässler alle Regeln der Podcast-Kunst, formulierten zum Beispiel ein "Mission Statement" und kreierten verschiedene Rubriken. Auch der obligatorische "Call to Action" durfte nicht fehlen - schließlich hat ihr Podcast schon eine eigene Instagram-Page und einen TikTok-Account mit mehr als 1.000 Videoaufrufen.

AUDIO: Podcast: "Vom Spielplatz zum Podcast - Unsere Heldenreise" - Episode 1 (21 Min) Podcast: "Vom Spielplatz zum Podcast - Unsere Heldenreise" - Episode 1 (21 Min)

Team Niedersachsen: "I am woman, I am heroe"

Auf Tour gehen Podcast-Stars in der Regel erst nach vielen erfolgreichen Staffeln und Episoden. Doch wie es der Zufall - oder besser der Lehrplan will - befinden sich die Contest Siegerinnen der 8. Klasse aus Vechta ausgerechnet während der Produktionswoche auf Klassenfahrt. Daher wird die erste Folge von "I am woman, I am heroe" erst Anfang April beim NDR aufgenommen. In ihrer Talk-Reihe wollen die Podcasterinnen von der Liebfrauenschule Heldinnen aus dem Alltag beleuchten. Für die erste Folge haben sie bereits Hannah interviewt. Sie ist Absolventin des Mädchengymnasiums und lebt zurzeit in Uganda. Dort arbeitet sie als Lehrerin. In dem Gespräch geht es um Hannahs Job, die Gründung eines Vereins und generell um soziales Engagement. Die Jury lobte unter anderem die "gründliche Ausarbeitung" sowie das "klare inhaltliche Profil". Am 8. April kommt die Mädels-Truppe nach Hannover, um die Podcast-Folge beim NDR zu produzieren. Während der Podcast-Entwicklung bekam das Team Unterstützung von ihrem Podcast-Paten Andreas Kuhlage, Host des NDR Podcasts 63 Hektar. Bei der Produktion kann er leider nicht dabei sein. Für ihn springt Moderator und Podcast-Host Arne-Torben Voigts ein.

Wettbewerb wird erneut ausgeschrieben

Der Podclass Contest ist ein Medienkompetenzprojekt des NDR im Bereich Audio und hat in diesem Jahr zum zweiten Mal stattgefunden. Der Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler der achten und neunten Klasse im gesamten Sendegebiet des NDR. Nach den Sommerferien wird der Podclass Contest erneut ausgeschrieben.

