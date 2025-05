ARD Nachrichtentag: NDR lädt Schüler und Lehrkräfte ein Stand: 14.05.2025 20:03 Uhr Wie entsteht eine Nachricht? Auf welche Regeln muss man beim Schreiben achten? Und woher kommen eigentlich die Infos? Am 5. Juni ist ARD Nachrichtentag. Der NDR lädt aus diesem Anlass Schülerinnen und Schüler zu zahlreichen Angeboten ein.

Wie entstehen Nachrichten? Das erklären am ARD Nachrichtentag zahlreiche Journalistinnen und Moderatoren in Workshops und Redaktionseinblicken. Ob im Fernsehen, Radio, als Reel oder Onlinetext: Die crossmedialen Nachrichtenredaktionen der tagesschau, von NDR Info, N-JOY und den Landesfunkhäusern in Hamburg, Kiel und Schwerin öffnen ihre Studiotüren für Schülerinnen und Schüler. Buchbar sind die folgenden Angebote hier.

Tagesschau: Wie entsteht eine Nachricht?

Was macht eine Nachricht zur Nachricht? Warum wird über manche Themen groß berichtet, während andere kaum Beachtung finden? Und wie arbeitet man unter Zeit- und Leistungsdruck, wenn etwas plötzlich auf der Welt passiert? In diesem Workshop erfahren Jugendliche von Moderatorin Damla Hekimoğlu, wie Journalistinnen und Journalisten arbeiten - von der ersten Idee über die Recherche bis zur fertigen Nachricht.

In diesem Workshop von Reporterin Carolin Fromm tauchen Jugendliche in die norddeutsche Nachrichtenwelt ein. Sie erfahren selbst, wie News-Journalist*innen arbeiten und was ihre Aufgaben sind. Mit kurzen Inputs verwandeln sich die Jugendlichen in Redakteur*innen und schreiben und sprechen selbst eine Nachricht. Und sie erleben NDR Info live: Mittendrin im crossmediale Nachrichtenhaus des NDR, in dem Radio, TV, Social Media und Online produziert wird.

N-JOY & ZAPP: Journalist*in vs. Influencer*in - Wer geigt dir die Meinung?

Immer häufiger beschäftigen sich auch Influencer*innen mit politischen Themen. Bei ihnen holen viele Jugendliche sich ihre Meinungen, wie Studien zeigen. Was unterscheidet politische Influencer*innen eigentlich von Journalist*innen und haben die auch etwas gemeinsam? Das erarbeitet ZAPP-Presenterin Kathrin Drehkopf in einem kurzweiligen Workshop mit den Jugendlichen. In der Redaktion von N-JOY erfährt die Klasse anschließend, wie das junge Radioprogramm des NDR entsteht und hat Gelegenheit, den Moderator*innen bei einer Live-Sendung über die Schulter zu schauen.

Landesfunkhaus Kiel: Eine Meldung wird Reel

Ein Schülerstreik in Büsum, eine Razzia in Elmshorn oder der Robbenbabyfund vor Helgoland - Meldungen, die wir täglich auf NDR.de lesen und auf NDR 1 Welle Nord hören können. Doch wie wird aus einer Meldung eigentlich Content, der auch auf Social-Media funktioniert? Soll es ein Sharepic oder ein Carousel werden? Nachrichtenjournalisten und Podcaster Christian Oechsle und Samir Chawki wollen diese Entscheidungen gemeinsam mit den Schüler*innen treffen und zusammen ein Posting für die Social-Kanäle produzieren.

Was ist für die Menschen in Hamburg wichtig? Wie werden News überprüft? In diesem Workshop sprechen wir darüber, wie Nachrichten in einer Sendung wie dem Hamburg Journal entstehen. Zusammen mit Moderatorin Merlin van Rissenbeck machen wir eine Konferenz zur Sendung und wählen selbst aus, welche Themen es in die Sendung schaffen. Und wir besuchen die Redaktionsräume und das Studio – und probieren selbst mal aus, vorne zu stehen und die News zu präsentieren.

NDR 90,3: Wie entstehen News? Journalismus auf Insta und im Radio

Instagram und NDR, passt das zusammen? Wir finden ja! Der Instagram-Kanal @ndrhamburg berichtet jeden Tag, was Hamburg bewegt. Welche Nachrichten teilen wir bei Insta und wer entscheidet, wie die dort aussehen sollen? Das Team hinter dem Kanal gibt Einblicke in den Redaktionsalltag und erklärt, wie und warum eigentlich Journalismus bei Social Media gemacht wird. Danach geht es ins Radiostudio von NDR 90,3, um live zu erleben, wie das Programm entsteht.

Nachrichtenredaktion Schwerin lädt Lehrkräfte ein - ausgebucht

Am ARD Nachrichtentag erleben Lehrkräfte, wie die multimediale Nachrichtenredaktion in Schwerin arbeitet: Mit Matthias Rauter und Katharina Tamme gehen die Lehrenden durch das Herz der Nachrichtenredaktion, das Funkhaus, in ein Hörfunkstudio - denn dort können die Teilnehmenden ihre vorher selbst gestalteten Nachrichten einsprechen. Anschließend erfahren die Lehrkräfte mehr über den Lebensmittelpunkt vieler Jugendlicher: Social Media.

