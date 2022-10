Andreas Kuhlage

Mein Sternzeichen: Fische. Wie sich das für einen echten Fischkopp gehört.

Geboren in: Rostock.

Ich bin... ein 7 Jähriger, gefangen im Körper eines Erwachsenen.

Ich kann nicht ohne: Musik! Hab sogar schon den Song für meine Beerdigung rausgesucht: „Another One Bites The Dust“ von QUEEN

Als Kind wollte ich sein wie: Boris Becker. Jetzt bin ich aber irgendwie froh, dass das nicht geklappt hat.

Warum ich Radio mache: Weil ich meine Jugend davor verbracht habe und immer das machen wollte, was die da machen! Und jetzt darf ich das. Ich kann es immer noch nicht fassen! Lebenstraum wahrgeworden.

Wenn ich nicht bei NDR 1 Niedersachsen bin, dann finden Sie mich… Wahrscheinlich auf dem Golfplatz, wo ich mit dem 7er Eisen fluchend den Rasen vertikutiere.

3 Lieder, bei denen ich das Radio lauter mache: Huey Lewis & The News – “The power of love”, The Police – “Every breath you take”, Toto – “Africa”

2 Dinge, die ich unbedingt machen möchte: Einen Marathon laufen. Eine Runde Golf spielen ohne einen Ball zu verlieren.

Mein Lieblingsessen: Hefeklöße von Mama.

Mein Markenzeichen: Die Kette an der Hose für die Geldbörse – Sicherheit geht vor.

Mein liebstes Urlaubsland: Mallorca und Thailand

Ich mag: Mein Sofa. Ich könnte ganze Sonntage dort verbringen. (Mach ich auch regelmäßig.)

Das bringt mich auf die Palme: Ungerechtigkeit.

Wie mich nur ganz wenige Menschen nennen dürfen: Druschi (Nur meine Mama!)

Was bei mir immer im Kühlschrank steht: Kaffee. Weil er da angeblich ewig frisch bleibt. Ist das wirklich so?

Wie ich mich morgens wecken lasse: Wecker, Handy, Deckenlicht, Ellenbogen meiner Freundin.

Mein Motto: Spontaneität will überlegt sein.

