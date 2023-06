"63 Hektar" – der neue Landwirtschaftspodcast Sendedatum: 05.07.2023 04:00 Uhr Ist "Bio" wirklich besser? Warum ist ein "Haferdrink" teurer als Kuhmilch? Diese und viele weitere Fragen werden von Landwirtin Maja Mogwitz im Podcast "63 Hektar" beantwortet.

Im neuen Podcast "63 Hektar" sprechen Stadtkind Andreas Kuhlage und Landwirtin Maja Mogwitz miteinander statt übereinander. Dabei räumen sie Missverständnisse und Vorurteile aus dem Weg - und scheuen auch keine Kontroverse.

Weitere Informationen Abonnieren Sie hier den Podcast "63 Hektar" Am 5. Juli startet der Landwirtschaftspodcast "63 Hektar" mit Landwirtin Maja Mogwitz und Moderator Andreas Kuhlage. Zu hören in der ARD Audiothek. extern

Die 30-jährige Landwirtin Maja Mogwitz ist auf einem konventionellen Ackerbaubetrieb in der Region Hannover in Niedersachsen aufgewachsen, hat Agrarwissenschaften studiert und auf Höfen unter anderem in Indien, Peru, Argentinien und Indonesien mit angepackt. In den kommenden Jahren wird sie den Betrieb ihrer Eltern übernehmen. "Heutzutage hat man kaum noch Berührungspunkte mit der Landwirtschaft und dabei betrifft sie uns alle. Dass ich nun als Landwirtin im Podcast "63 Hektar" dabei bin, gibt mir die Chance, von unserer Arbeit, unseren Herausforderungen, Freuden, Ängsten und Erlebnissen zu erzählen. Ich freue mich darauf, mit Kuhlage die vielen offenen Fragen zu klären, die sich andere auch schon gestellt haben!"

"63 Hektar": Schluss mit den Vorurteilen

Der 48-jährige Verbraucher und Radio-Moderator Andreas Kuhlage ist in Rostock geboren und lebt seitdem immer in Städten. Landwirtschaft kennt er vor allem aus dem Supermarkt und aus der Zeitung. Seine Neugierde ist aber größer als seine Vorurteile: "Landwirtschaft betrifft uns alle. Ohne sie hätte keiner von uns etwas auf dem Teller und oft auch nichts anzuziehen. Wie sehr Landwirtschaft unser Leben bestimmt und was sich viele vielleicht nicht zu fragen trauen – das klären wir bei "63 Hektar". Und eines kann ich jetzt schon versprechen: Es wird sehr unterhaltsam“, so Kuhlage. Neben nützlichen Infos gibt Maja auch Einblicke in das Leben einer jungen Landwirtin. Wie läuft eine Hofübergabe ab, wo lernen sich Landwirte und Landwirtinnen kennen – und was passiert, wenn beide schon einen Hof haben?

63 Hektar ist übrigens die Durchschnittsgröße eines deutschen landwirtschaftlichen Betriebs und damit Namensgeber für den neuen Podcast von NDR Niedersachen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 63 Hektar - der Landwirtschafts-Podcast von NDR Niedersachsen | 05.07.2023 | 04:00 Uhr