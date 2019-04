Stand: 23.04.2019 10:11 Uhr

Schön und nützlich: Eine Wiese aus Wildblumen

Englischer Rasen ist für den einen der Inbegriff der Gartenbegrünung, für den anderen macht er einfach zu viel Arbeit. Außerdem kann eine monotone Grünfläche auf Dauer auch ein bisschen langweilig wirken. Für die nötige Auflockerung können Wildblumen sorgen. Sie setzen freundliche Farbakzente im Einheitsgrün und stellen gerade im Frühling eine wichtige Nahrungsgrundlage für viele nützliche Insekten dar. Hummeln, Schmetterlinge und Bienen füllen den heimischen Garten dann zusätzlich mit Leben.

Saatgut heimischer Blumen bevorzugen

Der NABU Hamburg bietet eine beispielhafte Liste mit einigen heimischen Wildblumen, die für Mensch und Insekten gleichermaßen attraktiv sind.

Als Saatgut eignen sich spezielle Wildblumenmischungen. Am besten wählt man Saatgut aus heimischen Blumensorten, denn diese gedeihen am besten und sind eine ideale Nahrungsquelle für Insekten. Statt Saat zu kaufen, kann man im Spätsommer Samenkapseln von wilden Blumen am Wegesrand einsammeln und dazustreuen. Auf diese Weise etabliert sich mit der Zeit eine robuste Blumenvielfalt, die mit dem vorherrschenden Klima bestens zurechtkommt.

Idealerweise sollte die Zusammenstellung so sein, dass vom zeitigen Frühjahr bis in den Herbst hinein ein Nahrungsangebot vorhanden ist. Der Standort sollte sonnig und der Gartenboden eher mager und nährstoffarm sein. Im Zweifel die Erde am besten mit etwas Sand vermischen. Wer nicht ganz so viel Platz zur Verfügung hat oder besondere Akzente im Garten setzen will, kann sich eine kleine Wildblumeninsel im Rasen anlegen.

Ergänzend Wildstauden pflanzen

Zusätzlich zu den ausgesäten Blumen kann man Wildstauden pflanzen. Sie sind sehr robust und pflegeleicht, da es sich um natürlich vorkommende Arten handelt, die sich an die Bedingungen ihrer Umgebung angepasst haben. Sie wurden nicht züchterisch verändert. Wichtig ist dennoch - wie bei allen Pflanzen - den Standort so zu wählen, dass er die Anforderungen an Sonne und Bodenbeschaffenheit erfüllt. Attraktive Wildstauden sind beispielsweise Steppen-Salbei, Wiesen-Schafgarbe, Blauer Eisenhut, Fingerhut und Wiesen-Margerite.

