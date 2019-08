Stand: 09.08.2019 09:36 Uhr

Blumensamen ernten für das nächste Jahr

Der Spätsommer ist genau der richtige Zeitpunkt, um Blumensamen aus dem eigenen Garten zu sammeln. Bei Pflanzen, die ihre beste Zeit jetzt hinter sich haben, verwelken die Blüten und die Pflanzen setzen Samen an. Das Ernten des Samens ist ziemlich einfach. Wer es allerdings zum ersten Mal versucht, sollte sich an Frauenmantel, Stockrose oder Mädchenauge heranwagen. Es klappt in der Regel auch bei Akelei, Königskerze, Ziermohn oder Zitronenmelisse im Kräutergarten.

Samen müssen trocken sein

Wichtig ist, dass erst dann geerntet wird, wenn sich bei Stauden die Samenhüllen oder Kapseln braun verfärbt haben. Erst dann ist der Samen reif. Außerdem sollte es ein trockener Tag sein, denn nasser Samen schimmelt später leichter. Die braune Samenkapsel wird abgelöst und geöffnet. Die einzelnen Samen sind dann schon sichtbar. Sie werden herausgenommen und zum Trocknen einige Tage im Schuppen oder Haus auf Zeitungspapier gelegt, damit die Restfeuchte entweichen kann.

Das richtige Behältnis zum Lagern

Alternativ kann die Saat auch in einer leeren Streichholzschachtel aufbewahrt werden, die Pappe nimmt Restfeuchtigkeit auf und gibt sie weiter, sodass kein Schimmel entstehen kann. Wer ein verschließbares Glasgefäß verwenden möchte, sollte aus diesem Grund ein Stück Papier mit hinein tun. Die Beschriftung nicht vergessen.

Selbst geerntete Samen sollten über den Winter möglichst dunkel aufbewahrt werden. Richtig gelagert bleiben sie ungefähr drei Jahre lang keimfähig. Wer ganz sicher gehen will, macht vorab eine Keimprobe.

