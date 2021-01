Stand: 11.01.2021 11:52 Uhr "Faultier": Rennspiel für die ganze Familie

Alle Spieler sind Faultiere: knuddelig, träge und so richtig faul. Sie sitzen in den geliebten Bäumen herum und würden gerne die leckeren Blätter auf den anderen Bäumen einsammeln. Aber selber herumlaufen ist den Faultieren bekanntlich viel zu mühsam. Alle Tiere mögen Urlaub, sodass alle zusammen in eine Ferienregion gereist sind. Die anderen Tiere laufen kreuz und quer durch die Ferienregion. Nur die Faultiere nicht. Dann aber haben sie eine Idee! Sie lassen sich von den anderen Tieren herumtragen und kommen so auf angenehme Weise überall hin. Die anderen Tiere haben so viel Energie, sie tragen die Spieler als Faultiere gerne.

Immer wieder neue Herausforderungen

Welches Faultier schafft es als erstes durch die gesamte Region und sammelt die Blätter ein? Nur derjenige hat das Rennen gewonnen. So einfach ist das aber nicht. Denn jede der zwölf Tierarten hat bestimmte Eigenschaften und bietet eine andere Art der Bewegung oder Interaktion. Ameisen tragen die Faultiere entlang ihrer Ameisenstraßen, Elefanten können sie mit ihren Rüsseln weiter werfen. Bergziegen sind gute Kletterer, Delfine schwimmen nur im Wasser.

Fazit: Unterhaltsam und immer anders

"Faultier" ist ein zufallsfreies Rennspiel, das von der Interaktion zwischen den Spielern lebt. Es hat keine gemeinen Mechanismen - außer dass man den anderen Faultieren immer wieder Tiere unter der Nase wegschnappt, weil man sie selber benötigt. Jedes Rennen bietet neue Herausforderungen, um die verschiedenen Bäume schneller als die anderen Faultiere zu erreichen. Es gibt 256 verschiedenen Kombinationen, jede mit unzähligen Startmöglichkeiten der Tiere auf dem Spielplan. Dadurch ist das Spiel sehr unterhaltsam und wird auch bei häufigem Spielen nicht langweilig.

Tipp: Die Spielregeln von "Faultier" umfassen acht Seiten. Am besten ist es, einen Tag vor dem Spiel die Regeln in Ruhe zu lesen und dann allen Mitspielern zu erklären. Das spart Zeit am Spieletag und erspart den anderen Mitspielern Frust. Oder einfach im Internet ein Erklär-Video aufrufen.

Anzahl Spieler: 2-5

Altersempfehlung: ab 8 Jahre

Spieldauer: 60 Minuten

Hersteller: 2F-Spiele - Friedemann Friese

Preis: ca. 40 Euro

