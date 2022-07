Rotspon-Cup auf Travemünder Woche: Sütterlin-Waack gegen Lübecks Bürgermeister

Rotspon-Regatta: Sütterlin-Waack tritt gegen Lübecks Bürgermeister an Stand: 27.07.2022 07:37 Uhr Es ist das "politische Duell" auf der Travemünder Woche. Bürgermeister Jan Lindenau tritt gegen Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack an. Es geht um eine Rotweinbuddel und eine Menge Spaß.

Es gibt ihn endlich wieder, den Rotspon-Cup in Travemünde und damit auch die spannende Frage: wird Stadt oder Land gewinnen? Nach zwei Jahren Pause steigen der Lübecker Bürgermeister Lindenau (SPD) und Innenministerin Sütterlin-Waack (CDU) am Mittag in die historischen Robbe-Berking-Yachten "Trivia" und "Cintra". Beide leisten sich ein Wettrennen, an dessen Ziel eine Flasche Rotwein auf die Gewinnerin oder den Gewinner wartet.

Lindenau hat sich in diesem Jahr fest vorgenommen, seiner Kontrahentin keine Chance auf den Sieg zu lassen. Sütterlin-Waack will hingegen an den Erfolg ihrer Kabinettskollegin Monika Heinold (Grüne) anknüpfen, die Lindenau 2019 souverän besiegt hatte.

Rotspon soll an Ursprünge erinnern

2020 und 2021 war die Rotspon-Regatta wegen Corona ausgefallen. Sie war 2004 von Lübecks langjährigem Bürgermeister Bernd Saxe ins Leben gerufen worden. Das Rennen soll an den Ursprung der Travemünder Woche im Jahr 1889 erinnern, als zwei Hamburger Kaufleute vor Travemünde um eine Flasche Rotwein segelten.

