Stand: 10.05.2025 12:11 Uhr Autounfall in Moorhusen: Handy rettet wohl Leben

Ein Handy hat einem Autofahrer im Kreis Steinburg vermutlich das Leben gerettet. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer auf einer Straße in Moorhusen in der Nacht auf Sonnabend aus noch nicht geklärter Ursache mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren. Sein Handy habe dann einen automatisierten Notruf abgesetzt. Medizinische Hilfe sei deshalb schnell da gewesen, sagte ein Polizeisprecher gegenüber NDR Schleswig-Holstein. Der Autofahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.05.2025 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg