Seeadler breiten sich in Schleswig-Holstein weiter aus

Immer mehr Seeadler-Horste in Schleswig-Holstein sind besetzt. Junge Seeadler aus dem nördlichsten Bundesland brüten auch schon in Dänemark und den Niederlanden.

von Leslie Hodam

Mehr als 155 Seeadlerpaare haben in diesem Jahr ihre Reviere in Schleswig-Holstein besetzt, wie die Projektgruppe Seeadlerschutz berichtet. Diese Zahl verdeutlicht die Entwicklung des Bestandes: Anfang der 90er-Jahre gab es noch weniger als zehn Brutpaare im nördlichsten Bundesland.

Maßnahmen zum Schutz der Seeadler wirken

Ein entscheidender Faktor ist das 1997 in Schleswig-Holstein ins Leben gerufene "Artenschutzprojekt Seeadler". Die Mitglieder der Projektgruppe Seeadlerschutz bewachen Horste, sammeln wissenschaftliche Daten und informieren Interessierte. Weil immer wieder Seeadler bei der Brut gestört oder Nester mutwillig beschädigt werden, sind die meisten Nistplätze geheim. Es gibt aber drei öffentliche und bewachte Standorte, an denen man Seeadlerpärchen im Horst beobachten kann. Diese befinden sich in Schleswig, Geschendorf und Rathjensdorf.

Junge Seeadler aus Schleswig-Holstein brüten grenzenlos

Auch der Blick auf das vergangene Brutjahr der Seeadler in Schleswig-Holstein stimmt optimistisch: 100 von 139 brütenden Seeadlerpaaren waren erfolgreich, insgesamt 145 junge Adler wurden flügge. In den vergangenen Jahrzehnten sind in Schleswig-Holstein nach Angaben der Projektgruppe mehr als 1.000 junge Seeadler in Schleswig-Holstein beringt worden. Einige davon haben sich in Dänemark und den Niederlanden angesiedelt und bauen dort neue Brutbestände auf.

